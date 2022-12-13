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Прапори ЄС та УкраїниФото: Arnd Wiegmann/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Країни ЄС підтримали надання Україні 18 млрд євро макрофіну

Тетяна Кирилюк
42 хв. тому

Раніше надання Україні макрофіну у 2023 році блокувала Угорщина. За рішення голосуватимуть у Європарламенті 15 грудня.

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Усі 27 країн-членів Європейського Союзу (ЄС) підтримали програму макрофінансової допомоги для України на 2023 рік обсягом у 18 мільярдів євро. Рішення ухвалили під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 12 грудня. Це підтвердила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Учора ввечері ми змогли дійти згоди щодо 18 мільярдів євро на рік, 1,5 мільярда щомісячно - це постійний потік коштів до бюджету", - заявила вона на конференції "Солідарність з українським народом", яка відбувається у Парижі під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю за ухвалене рішення.

"Вдячні за збільшення на 2 мільярда євро Європейського фонду миру та розблокування нової фінансової програми обсягом 18 мільярдів євро", - написав він у Twitter після розмови з головою Європейської ради.

Хоча раніше Європейський парламент вже підтримав надання Україні допомоги, він також має схвалити і затверджений Радою ЄС законодавчий пакет. Відповідне питання включене до порядку денного голосування на четвер, 15 грудня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Угорщина блокувала надання допомоги ЄС Україні

Нагадаємо, раніше допомогу ЄС Україні на 18 мільярдів євро блокувала Угорщина. 6 грудня міністр фінансів Угорщини Міхай Варга під час засідання Ради з економічних та фінансових питань ЄС виступив проти поправки до фінансового законодавства ЄС, яке країни-члени ЄС мають ухвалити одностайно.

Того ж дня прем'єр-міністр країни Віктор Орбан написав у Twitter, що Будапешт насправді не блокував фінансову підтримку Україні, назвавши поширення такої інформації "фейком". Угорщина проти збільшення колективного боргу ЄС, запевняв він. 

У Брюсселі пояснювали позицію Угорщини блокуванням Євросоюзом виплат країні, бо Будапешт, на думку Єврокомісії, має проблеми з верховенством права. 

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