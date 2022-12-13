Країни ЄС підтримали надання Україні 18 млрд євро макрофіну

"Учора ввечері ми змогли дійти згоди щодо 18 мільярдів євро на рік, 1,5 мільярда щомісячно - це постійний потік коштів до бюджету", - заявила вона на конференції "Солідарність з українським народом", яка відбувається у Парижі під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона.
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю за ухвалене рішення.
"Вдячні за збільшення на 2 мільярда євро Європейського фонду миру та розблокування нової фінансової програми обсягом 18 мільярдів євро", - написав він у Twitter після розмови з головою Європейської ради.
Того ж дня прем'єр-міністр країни Віктор Орбан написав у Twitter, що Будапешт насправді не блокував фінансову підтримку Україні, назвавши поширення такої інформації "фейком". Угорщина проти збільшення колективного боргу ЄС, запевняв він.
У Брюсселі пояснювали позицію Угорщини блокуванням Євросоюзом виплат країні, бо Будапешт, на думку Єврокомісії, має проблеми з верховенством права.
Україна без світла:чи загрожує блекаут й як допоможе Європа?