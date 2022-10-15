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Кількість українців, що живуть за межею бідності, до кінця року може зрости до 25 відсотків.Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

Рівень бідності в Україні з лютого виріс вдесятеро - СБ

Степан Смишляєв
15 хв. тому

Економічну ситуацію в країні можуть погіршити російські ракетні обстріли цивільної інфраструктури. Однак позитивом є те, що міжнародні партнери готові продовжувати фінансову підтримку України.

https://www.dw.com/uk/riven-bidnosti-v-ukraini-cerez-vtorgnenna-rf-viris-vdesatero-svitovij-bank/a-63453635

Після початку повномасштабного вторгнення Росії кількість людей в Україні, які живуть за межею бідності, вже збільшилася в десять разів, а до кінця 2022 року з довоєнних двох відсотків цей показник може збільшитися до 25 відсотків, заявив в інтерв'ю агенції Reuters у суботу, 15 жовтня регіональний директор Світового Банку (СБ) у Східній Європі (Україна, Молдова і Білорусь) Аруп Банерджи.

Через атаки РФ на цивільну інфраструктуру в українських містах економічна ситуація в країні може ще більше погіршитися. "Якщо так триватиме, перспективи будуть набагато, набагато важчими", - попередив Банерджи.

Ситуація також може погіршитися через настання холодів. "До грудня або січня, якщо будинки не будуть відремонтовано (…), може бути ще одна внутрішня хвиля міграції, внутрішньо переміщених осіб", - наголосив представник СБ.

Він додав, що за поточної динаміки до кінця 2023 року кількість українців, які живуть за межею бідності, може зрости до 55 відсотків.

Україна може розраховувати на підтримку

Хоча перший варіант проєкту державного бюбджету на 2023 рік передбачав, що Україна наступного року залучить білизько 51,5 мільярда доларів міжнародної допомоги, 12 жовтня під час спілкування з міністрами фінансів в рамках щорічних зустрічей СБ та Міжнародного валютного фонду (МВФ), президент України Володимир Зеленський повідомив, що країні буде необхідно близько 55 мільярдів доларів: 38 мільярдів, щоб покрити дефіцит бюджету, і ще 17 мільярдів - щоб розпочати відновлення критичної інфраструктури.

"Більшість країн зазначили, що вони будуть фінансово підтримувати Україну протягом наступного року, і тому це дуже позитивний результат", - наголосив Банерджи.

Він додав, що в цьому сенсі позитивним сигналом є і обрання міністра фінансів України Сергія Марченка головою ради керуючих СБ та МВФ на 2023 рік.

Днями директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва повідомила, що наступного тижня представники фонду зустрінуться з українськими чиновниками у Відні, щоб обговорити бюджетні плани України та новий інструмент моніторингу МВФ, "який має прокласти шлях до повноцінної програми МВФ, як тільки дозволять умови".

Водночас Банерджи попереджає, що Україна вже скоротила свої бюджетні плани до мінімуму і якщо їй не вдасться отримати достатню підтримку, країні доведеться або друкувати більше грошей, що загрожує подальшим ростом інфляції, або ще більше скорочувати соціальні видатки.

Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

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