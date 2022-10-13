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Логотип МВФФото: Yuri Gripas/REUTERS
ЕкономікаУкраїна

Україна отримала 1,3 мільярда доларів від МВФ

Ольга Журавльова
11 хв. тому

Транш від МВФ спрямують на оборону, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки, повідомив український прем'єр Денис Шмигаль.

https://www.dw.com/uk/ukraina-otrimala-13-milarda-dolariv-vid-mvf-smigal/a-63423323

До України надійшли 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду. Про це у четвер, 13 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки", - написав Шмигаль у Telegram. За його словами, загалом МВФ надав Україні 2,7 мільярда доларів із початку повномасштабної війни. Також прем'єр анонсував підготовку до нової програми з МВФ, яка має запрацювати наступного року.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що МВФ планують також зустрітися з українськими посадовцями у Відні орієнтовно 17 жовтня, щоб обговорити бюджетні плани України і монетарну політику.

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Уряд планує залучити ще десятки мільярдів доларів

Згідно з проєктом державного бюджету на 2023 рік, Україна планує залучити наступного року на фінансування дефіциту бюджету 15 мільярдів доларів від МВФ. Усього український уряд збирається залучити майже 17 мільярдів доларів міжнародної допомоги до кінця 2022 року та 51,5 мільярда доларів у 2023 році.

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За даними українського уряду, від початку повномасштабної війни міжнародні партнери надали Києву близько 20 мільярдів доларів. Наступного року Україна очікує також на нові програми фінансування від США, Європейського Союзу та низки країн Великої сімки.

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