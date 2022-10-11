ЗМІ про скоєне РФ: Логіка боягуза, якому годі перемогти

Провідні західні ЗМІ відреагували шквалом критики на скоєний військами РФ ракетний терор в Україні.

Коментуючи ракетні удари РФ по цивільних об'єктах в Україні, італійська газета Corriere della Sera написала у вівторок, 11 жовтня: "Обстріли міст та цивільної інфраструктури показують (...) провал російської "спецоперації" в Україні. Простежується логіка боягуза, який не може перемогти у відкритому протистоянні, тож змушений завдати удару нижче паска. Володимир Путін від самого початку обіцяв, що йде "звільняти" і "денацифікувати" Україну. З благословення Патріарха Московського він постав у сяйві лідера з місією повернути до Росії-матінки її діток, які стали жертвами корумпованого режиму, фінансованого НАТО. Але факти свідчать про абсолютно протилежне. І самі удари по Києву і великих українських містах було скоєно після тривалої серії невдач, що супроводжують ось уже майже вісім місяців російське вторгнення".

"Це зміцнить дивовижну рішучість України"

Коментатор британського ділового видання Financial Times розмірковував про можливу реакцію Заходу на ракетні удари Росії по українських містах. "Однією з відповідей західних демократій (на ракетний терор РФ. - Ред.) має стати швидке постачання України передових оборонних систем, які вона давно просила. У противному разі, Україна стане тільки ще більш вразливою, а страждання, яких зазнають її громадяни, будуть ще більшими - як і вартість повоєнної відбудови. (...) Хоч російські удари спричиняють страждання людям, вони, ймовірно, тільки зміцнять дивовижну рішучість України.

Однак західні демократії також мають готуватися до можливих спроб Москви взяти під приціл їхню (критичну. - Ред.) інфраструктуру. Після вибухів на російському газогоні "Північний потік" (...) й розслідуваних нині актів саботажу на кабельних мережах, що у вихідні паралізували частину залізничної мережі Німеччини, в понеділок було скоєно кібератаку на сайти аеропортів США, в чому звинувачують російських хакерів. Союзники повинні не тільки збільшити підтримку України, а й посилити спостереження за найважливішими енергетичними, транспортними та комунікаційними мережами - і бути готовими до того, що одним з наступних кроків Путіна може стати спроба розширення війни", - застерігає Financial Times.

"Україні треба більше сучасних систем ППО"

Про важливість передачі Україні систем протиповітряної оборони згадало й американське видання The Washington Post. "Прихильники жорсткої лінії в Росії, які закликали Путіна атакувати цивільні об'єкти та інфраструктуру, висловили свій захват через цю жахливу ескалацію. Але вони помиляються. Російська артилерія і російські літаки вже принесли в міста України масові руйнування і смерть, і така стратегія не дала нічого, крім посилення в українцях, які витримали ці удари, бажання до подальшої боротьби. (...) Путін обстріляв мирних жителів саме тоді, коли сам він ослаб, наражаючись на поразку в нинішньому протистоянні двох армій (...). З практичної військової точки зору, російські обстріли показали, що Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної оборони, на додаток до тих наявних, які вона застосувала, щоб збити 43 випущені Москвою ракети. (...) Надання Україні можливості обмежити шкоду від повітряного тероризму Путіна допоможе гарантувати, що ця кампанія - як і подібні до неї в минулому - виявиться стратегічно марною", - переконане видання The Washington Post.

З різкою критикою дій Кремля як ще одного воєнного злочину в Україні виступило і видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Захід справедливо відреагував обуренням. Адже обстріли в ранкову годину пік так само безжальні, як і саме російське вторгнення, як і численні злочини, в скоєнні яких уже повинні Путін і його армія вторгнення. Той факт, що Росія (під час ракетного обстрілу України. - Ред.) порушила повітряний простір Молдови, (...) свідчить про масштабне беззаконня, яке стало ознакою дій Кремля. У Німеччині урядову коаліцію неодноразово критикували, навіть у її власних лавах, за те, що вона нібито не постачає Україні потрібну зброю. Однак видно, що система протиповітряної оборони, передачу якої Шольц пообіцяв ще влітку, - саме те, що треба", - пише FAZ.

"Російська армія показала свою слабкість"

Свідчення слабкості Путіна в ракетному терорі в Україні побачили й оглядачі німецького видання Franknfurter Rundschau. "Коли російський авторитарний президент Володимир Путін обстрілює українські міста, це не демонстрація сили. Радше, обстріли цивільного населення - це ще один воєнний злочин, який не можна виправдати помстою за вибух на мосту, що сполучає материкову частину Росії з Кримом, анексованим Москвою всупереч міжнародному праву. Хоча російська армія показала, що вона може досягти ракетами будь-яких цілей в Україні, водночас це стало й демонстрацією її військової слабкості. Очевидно, що сили Путіна вже не в змозі реагувати (...) на полі бою. Останнє можна розцінювати як ознаку того, що Путін, по суті, вже програв війну. Він більше не в змозі зламати Україну. Йому навіть не вдасться утримати захоплені території. А економічні втрати й політична ізоляція Росії стануть додатковими причинами йти на компроміс", - вважає автор допису в Franknfurter Rundschau.