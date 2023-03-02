На тлі війни: в України зріс державний борг

На тлі війни за перший місяць 2023 року сукупний держборг України зріс на 4,55 відсотка, досягши в доларовому еквіваленті позначки в 116,44 мільярда, повідомили в українському міністерстві фінансів.

Міністерство фінансів України констатувало зростання сукупного українського державного боргу на 4,55 відсотка протягом січня 2023 року. Про це йдеться в поширеному у четвер, 2 березня, повідомленні на сайті мінфіну України. За підрахунками відомства, протягом першого місяця українська держава та державні компанії набралися нових позик на загальну суму 5,06 мільярда доларів США в перерахунку. А в цілому сума держборгу в доларовому еквіваленті становила наприкінці січня 116,44 мільярда доларів, де 106,4 мільярда доларів припадає на прямий держборг.

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Якщо ж рахувати в гривні, то українська держава заборгувала загалом на 4,26 трильйона гривень, з яких 185,35 мільярда було позичено в січні.

Головна причина - зростання зовнішньої заборгованості

"Головна причина зростання заборгованості - залучення першого траншу макрофінансової допомоги від ЄС. 5/6 зростання держборгу в січні припадає на збільшення зовнішньої заборгованості", - прокоментував дані мінфіну голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram, вказавши пільговий характер кредиту ЄС.

За його словами, завдяки реструктуризації комерційного боргу та відстроченню, наданому Паризьким клубом, за два місяці 2023 року на обслуговування держборгу пішло 12,6 мільярда гривень, що у 2,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Крім того, навантаження на економіку як для війни залишається помірним, вважає Гетманцев: за підсумками 2022 року співвідношення держборгу до ВВП оціночно становило 84,4 відсотка, а, за прогнозами МВФ і НБУ, в середньостроковій перспективі не вийде за межі 100 відсотків.