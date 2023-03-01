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В Україні з 1 березня будуть проіндексовані пенсії 10,5 мільйона людей, максимальний розмір їхнього підвищення складе 19,7 відсоткаФото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

Пенсії в Україні з 1 березня зростуть до 20 відсотків

Степан Смишляєв
1 год. тому

Збільшення пенсій з 1 березня в Україні становитиме від 100 до 1,5 тисячі гривень у зв'язку з індексацією. Кому і наскільки підвищать виплати.

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В Україні з середи, 1 березня, будуть проіндексовані пенсії 10,5 мільйона людей. Максимальний розмір їхнього підвищення складе майже 20 відсотків, поінформував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В умовах війни ресурси держави обмежені. Максимальний розмір підвищення складе 1,5 тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 гривень навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою", - зазначив прем'єр.

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Кому і на скільки підвищать пенсії

Як зазначається у повідомленні Кабінету Міністрів України, підвищення розмірів виплат для різних категорій пенсіонерів обчислюватиметься по-різному.

Так, для 500 тисяч пенсіонерів силових відомств весь розмір пенсій буде проіндексовано на 19,7 відсотка. Для 5,2 мільйона "цивільних" пенсіонерів, яким було призначено пенсію до 2020 року, виплати будуть підвищені через індексацію на 19,7 відсотка показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

Також зростуть виплати для 94,5 тисячі осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Збільшаться з 1 березня на 19,7 відсотка і страхові виплати для 166,5 тисячі потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

500 тисячам людей, яким пенсії були призначені у 2020-2022 роках, пенсії не індексуватимуть, "оскільки вони вже отримують пенсію значно вищу", однак вони отримають підвищення в 100 гривень.

При цьому для всіх категорій пенсіонерів максимальне збільшення виплат не перевищуватиме 1,5 тисячі гривень, згідно обмежень, встановлених урядом.

Тим, у кого пенсії не досягають 10 340 гривень, продовжуватимуть нараховувати щомісячні компенсаційні виплати:  570 грн - людям старше 80 років; 456 грн -  від 75 - 80 років і 300 грн - людям віком від 70 - 75 років.

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Подальше збільшення з 1 квітня

Український уряд повідомляє, що з 1 квітня 2023 року буде здійснено також автоматичний перерахунок пенсій для 0,6 мільйона працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого страхового стажу. З 1 липня проіндексують на 19,7 відсотка спеціальні пенсії для 22,7 тисячі науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Як зазначав раніше Денис Шмигаль, загалом у 2023 році Україна планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень.

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