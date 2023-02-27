Київ вважає "зелену" енергію ключем до національної безпеки

Перехід на відновлювані джерела енергії - питання національної безпеки для України. Про це перед неформальною зустріччю міністрів енергетики країн Європейського Союзу в Стокгольмі сказав у понеділок, 27 лютого, український міністр Герман Галущенко.

Він назвав децентралізацію вироблення енергії та перехід на відновлювані джерела одним із найкращих рішень для України. "У майбутньому українська енергосистема має складатися наполовину з атомних, а наполовину - з відновлюваних джерел енергії. Раніше у нас була стратегія досягти 25 відсотків відновлюваних джерел енергії до 2030 року. Але тепер ми готові переглянути цей графік", - сказав міністр.

За його словами, з урахуванням воєнних загроз, цей процес необхідно прискорити. Перехід на децентралізовані відновлювані джерела енергії по всій країні дозволить мешканцям почуватися у більшій безпеці, вважає Галущенко. "Відновлювані джерела енергії - для нас це не тільки екологія. Ми бачимо, що це - питання національної безпеки", - додав він.

Міністр повідомив, що вже третій тиждень в Україні немає дефіциту енергопостачання, і це дало йому можливість особисто бути присутнім на зустрічі з колегами. "Виробництво електроенергії покриває рівень споживання. Ми відчуваємо, що готові витримати цю зиму. Я думаю, що ми демонструємо стабільність, яка показує, що ми можемо підтримувати систему навіть за цих безпрецедентних атак", - сказав Галущенко.

Однією з тем засідання має стати майбутня співпраця України з ЄС у питаннях реконструкції електромереж та інтеграція ринку електроенергії.

Галущенко сподівається на перезапуск експорту електроенергії до ЄС, коли енергосистема остаточно стабілізується і в ній з'явиться прибуток. "Це було б чудовим рішенням для нас, адже до цих масованих атак уже під час війни ми експортували електроенергію до Європи. І я думаю, що це також одна з причин, через яку росіяни б'ють по українській енергосистемі: не тільки тому, що хочуть повного відключення електроенергії всередині країни, але й тому, що розуміють: коли ми продаємо електроенергію в ЄС, ми зменшуємо його залежність від російського газу та нафти", - сказав він.

11 жовтня 2022 року, одразу після першої масованої російської атаки на українську енергосистему, Києву довелося призупинити експорт електроенергії до Євросоюзу. Проте завдяки міжнародній фінансовій та технічній підтримці Україна змогла протистояти атакам на енергетичну інфраструктуру, зазначив міністр.

Він закликав розширити санкції ЄС щодо російського атомного сектору. "Це, мабуть, єдиний аспект в енергетиці РФ, на який досі не поширюються санкції. Але після того, що вони зробили з ядерною безпекою, зруйнувавши все, що було досягнуто у світі, ми маємо відповісти", - заявив Галущенко.