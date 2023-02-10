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Ремонт електромереж в Херсоні (архівне фото)Фото: Chris McGrath/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Україна втратила через РФ три чверті потужності ТЕС - уряд

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Внаслідок обстрілів Росією енергетичної інфраструктури та окупації частини регіонів Україна тимчасово втратила 44 відсотки атомної генерації, 75 відсотків потужності ТЕС і 33 відсотки блочних ТЕЦ, кажуть в уряді.

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Через російські обстріли енергетичних об'єктів і часткову окупацію Україна втратила 44 відсотки атомної генерації, 75 відсотків потужності теплових електростанцій (ТЕС) і 33 відсотки блочних теплоелектроцентралей (ТЕЦ), повідомив у п'ятницю, 10 лютого, прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.

Він додав, що через постійні атаки РФ пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків ТЕС.

"Кожна друга підстанція "Укренерго" була атакована за чотири місяці. Попри цей терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом. Ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори надходять, енергетичне обладнання від партнерів їде", - написав Шмигаль у Telegram.

14 ударів ракетами та 16 - з дронів

Сьогодні Україна зазнала чергового масованого удару РФ ракетами і дронами. Атака стала 14-м ракетним ударом по енергосистемі країни та 16-м ударом безпілотниками, повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Попри те, що українські сили протиповітряної оборони збили 61 з 71 запущеної ракети та п'ять з семи випущених безпілотників, пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, Хмельниччині, в Харкові та Запоріжжі. Зокрема, постраждали чотири ТЕС компанії "ДТЕК Енерго", обладнання було серйозно пошкоджене.

Внаслідок атаки РФ спостерігається значний дефіцит в енергосистем. За даними "Укренерго", найскладніша ситуація спостерігається на Харківщині, де тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через удар діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині.

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