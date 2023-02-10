Масований обстріл РФ: 61 з 71 ракети і 5 з 7 дронів збили
Анастасія Шепелева
2 год. тому
Вночі Росія почала обстрілювати Україну дронами та ракетами, а зранку запустила ще кілька десятків ракет. Пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури. Є поранені.
https://p.dw.com/p/4NKn0
Реклама
Українські сили протиповітряної оборони (ППО) знешкодили в п'ятницю, 10 лютого, 61 з 71 запущеної Росією ракети та п'ять з семи дронів, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
З ночі РФ атакувала з повітря вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. З кораблів у Чорному морі Росія запускала крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Зі східного узбережжя Азовського моря РФ запустила дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.
Зафіксовані влучання
Водночас влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури зафіксували на Дніпропетровщині, Хмельниччині, в Харкові і Запоріжжі. Зокрема, постраждали чотири теплові електростанції компанії "ДТЕК Енерго", обладнання було серйозно пошкоджене.
У Києві уламки збитої ракети впали у Голосіївському районі, пошкодивши два авто, будинок та електромережі. А в Золочівському районі Львівської області російська ракета впала біля автобусної зупинки і не розірвалася.
Внаслідок обстрілів понад десятеро людей зазнали поранень.
РФ порушила повітряний простір НАТО?
Як повідомляли президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, два російських "Калібри" порушили повітряний простір Молдови, а також Румунії, яка входить до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). "Ці ракети - виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити", - написав Зеленський у Telegram.
У міністерстві оборони Румунії підтвердили, що військово-повітряні сили країни зафіксували "повітряну ціль, швидше за все, крилату ракету, запущену з російського корабля в Чорному морі". Водночас там заперечили, що вона увійшла до повітряного простору країни, зауваживши, що ракета нібито пройшла в 35 кілометрах на північний схід від кордону.
Натомість Молдова не лише підтвердила проліт російської ракети над країною, але й висловила протест через дії Росії, викликавши посла РФ Олега Васнєцова до міністерства закордонних справ.
Герої тилу: як рятувальники ДСНС шукають людей у завалах