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Наслідки ракетного обстрілу РФ Харкова 5 лютогоФото: Andrii Marienko/ASSOCIATED PRESS/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Масований обстріл РФ: 61 з 71 ракети і 5 з 7 дронів збили

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Вночі Росія почала обстрілювати Україну дронами та ракетами, а зранку запустила ще кілька десятків ракет. Пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури. Є поранені.

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Українські сили протиповітряної оборони (ППО) знешкодили в п'ятницю, 10 лютого, 61 з 71 запущеної Росією ракети та п'ять з семи дронів, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

З ночі РФ атакувала з повітря вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. З кораблів у Чорному морі Росія запускала крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Зі східного узбережжя Азовського моря РФ запустила дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

Зафіксовані влучання

Водночас влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури зафіксували на Дніпропетровщині, Хмельниччині, в Харкові і Запоріжжі. Зокрема, постраждали чотири теплові електростанції компанії "ДТЕК Енерго", обладнання було серйозно пошкоджене.

У Києві уламки збитої ракети впали у Голосіївському районі, пошкодивши два авто, будинок та електромережі. А в Золочівському районі Львівської області російська ракета впала біля автобусної зупинки і не розірвалася.

Внаслідок обстрілів понад десятеро людей зазнали поранень.

РФ порушила повітряний простір НАТО?

Як повідомляли президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, два російських "Калібри" порушили повітряний простір Молдови, а також Румунії, яка входить до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). "Ці ракети - виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити", - написав Зеленський у Telegram.

У міністерстві оборони Румунії підтвердили, що військово-повітряні сили країни зафіксували "повітряну ціль, швидше за все, крилату ракету, запущену з російського корабля в Чорному морі". Водночас там заперечили, що вона увійшла до повітряного простору країни, зауваживши, що ракета нібито пройшла в 35 кілометрах на північний схід від кордону.

Натомість Молдова не лише підтвердила проліт російської ракети над країною, але й висловила протест через дії Росії, викликавши посла РФ Олега Васнєцова до міністерства закордонних справ.

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