Ракетний удар РФ: пошкоджені енергетичні об'єкти, є поранені

Через масовану атаку були пошкоджені генеруючі потужності і високовольтна інфраструктура в шістьох областях.

Російські війська у п'ятницю, 10 лютого, завдали чергового масованого удару із застосуванням ракет і дронів-камікадзе по території України. Внаслідок обстрілів було пошкоджено низку об'єктів енергетичної інфраструктури в шести областях, більше 10 людей зазнали поранень, повідомляють представники центральної і місцевої влади.

Перша хвиля атак почалася в ніч на п'ятницю, росіяни випустили сім дронів "Shahed-136" і шість ракет "Калібр". По п'ять з них збили Сили протиповітряної оборони Збройних сил України. По Харківській і Запорізькій областях було запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300).

Внаслідок цих обстрілів у Дніпропетровській області поранень зазнав чоловік. Також на Дніпропетровщині, Хмельниччині, в Харкові і Запоріжжі були пошкоджені об'єкти енергетичної і критичної інфраструктури.

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Друга хвиля обстрілів

Друга хвиля обстрілів почалася близько 8:30 ранку. Внаслідок атаки в Харківському районі поранень зазнали восьмеро людей, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Окрім того, удар прийшовся на об'єкт критичної інфраструктури у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов. "Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - написав він у Telegram.

Також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Хмельницькій області, зайнялася пожежа, яка вже ліквідована. Постраждалих немає, повідомив в Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони збили над областю одну ракету і дрон-камікадзе "Shahed".

Над Криворізьким районом Дніпропетровської області було збито чотири ракети. "Є падіння фрагментів на територію приватного сектору. Великих руйнувань немає, люди не постраждали", - повідомив в Telegram голова військової адміністрації Кривого року Олександр Вілкул.

Також уламки збитої ракети впали у Голосіївському районі Києва. "Пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі", - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram.

Ракета не розірвалася біля зупинки

У Золочівському районі Львівської області російська ракета впала біля автобусної зупинки і не розірвалася. "Надзвичайники працюють над її знешкодженням", - написав в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сили ППО збили над містом 10 ракет. Ще 13 ракет були знищені над Одещиною, повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

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Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях

Через масовану атаку були пошкоджені об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. В низці регіонів запроваджені аварійні відключення, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. "Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.Завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України", - написав він у Facebook.

Зокрема, внаслідок нічних та денних обстрілів постраждали чотири теплові електростанції компанії "ДТЕК Енерго", обладнання ТЕС було серйозно пошкоджене. "За попередньою інформацією, через атаку двоє працівників станцій зазнали поранень", - повідомляється в Telegram компанії.