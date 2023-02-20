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Жозеп Боррель
Жозеп БоррельФото: Johanna Geron/REUTERS
ПолітикаЄвропа

ЄС поки не запроваджуватиме санкції проти "Росатома"

Ксенія Польська
24 хв. тому

Санкції проти "Росатома" не увійдуть до десятого пакета, який готується в Євросоюзі до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, сказав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

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Штрафні заходи щодо російської ядерної галузі не увійдуть у десятий пакет санкцій, що готується в Європейському Союзі. Про це повідомив верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель на пресконференції у Брюсселі після Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 20 лютого.

Про нові санкції буде оголошено до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, пообіцяв Боррель, проте ці заходи ще не затверджено. Тому він сказав, що не знає, чи ввійде до цього пакету ембарго на російські алмази. У дипломатичних колах Брюсселя думки про це розійшлися.

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За словами Борреля, до десятого пакету санкцій точно увійдуть електроніка, спеціалізовані автомобілі, запчастини для машин, літаків, вантажівок, будівельні товари, які можна використовувати у військових цілях, такі як антени та крани, товари подвійного призначення, а саме електронні компоненти, технології, рідкісні матеріали, термокамери.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) пообіцяла, що нові штрафні заходи передбачають ембарго на російські товари, які завдадуть бюджету РФ збитків на суму 11 мільярдів євро.

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