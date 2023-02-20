ЄС поки не запроваджуватиме санкції проти "Росатома"
Ксенія Польська
24 хв. тому
Санкції проти "Росатома" не увійдуть до десятого пакета, який готується в Євросоюзі до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, сказав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
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Штрафні заходи щодо російської ядерної галузі не увійдуть у десятий пакет санкцій, що готується в Європейському Союзі. Про це повідомив верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель на пресконференції у Брюсселі після Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 20 лютого.
Про нові санкції буде оголошено до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, пообіцяв Боррель, проте ці заходи ще не затверджено. Тому він сказав, що не знає, чи ввійде до цього пакету ембарго на російські алмази. У дипломатичних колах Брюсселя думки про це розійшлися.
За словами Борреля, до десятого пакету санкцій точно увійдуть електроніка, спеціалізовані автомобілі, запчастини для машин, літаків, вантажівок, будівельні товари, які можна використовувати у військових цілях, такі як антени та крани, товари подвійного призначення, а саме електронні компоненти, технології, рідкісні матеріали, термокамери.