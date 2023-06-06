Східні країни НАТО закликали до єдності проти Росії

Президенти дев'яти східноєвропейських країн НАТО підтвердили свою підтримку України і непорушність її міжнародно визнаних кордонів. Зустріч у форматі "Бухарестської дев'ятки" відбулася в Братиславі у вівторок, 6 червня, за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

На підсумковій пресконференції президентка Словаччини Зузана Чапутова закликала західних союзників згуртуватися проти агресора - Росії. "Минулий рік показав, що найкращим способом відновлення миру в Європі є наша інтенсивна допомога Україні", - заявила Чапутова, зазначивши, що завдяки цій допомозі Росія нині контролює менше української території, ніж рік тому.

Президент Румунії Клаус Йоганніс звернув увагу на те, що країни, розташовані на східному фланзі НАТО, перебувають буквально на лінії фронту, тож особливо сильно відчувають негативні наслідки війни, розв'язаної Росією. Тим важливішою для них, за словами Йоганніса, є спільна мета щодо захисту і стримування ворога на східному кордоні НАТО.

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Президент Польщі Анджей Дуда зі свого боку зазначив, що безпеці Східної Європи загрожує не тільки Росія, а й Білорусь.

Крім Польщі, Румунії та Словаччини, в "Бухарестську дев'ятку", засновану 2015 року, входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Чехія та Естонія.