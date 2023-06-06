  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаУкраїна

Східні країни НАТО закликали до єдності проти Росії

Валерій Сааков | Євген Жуков
18 хв. тому

Країни "Бухарестської дев'ятки" підтвердили рішучість спільно протистояти агресору - Росії. Ці держави особливо сильно відчувають наслідки війни, зазначив президент Румунії.

https://p.dw.com/p/4SGtN
Учасники саміту "Бухарестської дев'ятки" в Братиславі
Учасники саміту "Бухарестської дев'ятки" в БратиславіФото: Michal Svìtok/Tasr/dpa/picture alliance

Президенти дев'яти східноєвропейських країн НАТО підтвердили свою підтримку України і непорушність її міжнародно визнаних кордонів. Зустріч у форматі "Бухарестської дев'ятки" відбулася в Братиславі у вівторок, 6 червня, за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

На підсумковій пресконференції президентка Словаччини Зузана Чапутова закликала західних союзників згуртуватися проти агресора - Росії. "Минулий рік показав, що найкращим способом відновлення миру в Європі є наша інтенсивна допомога Україні", - заявила Чапутова, зазначивши, що завдяки цій допомозі Росія нині контролює менше української території, ніж рік тому.

Президент Румунії Клаус Йоганніс звернув увагу на те, що країни, розташовані на східному фланзі НАТО, перебувають буквально на лінії фронту, тож особливо сильно відчувають негативні наслідки війни, розв'язаної Росією. Тим важливішою для них, за словами Йоганніса, є спільна мета щодо захисту і стримування ворога на східному кордоні НАТО.

Читайте також: "Бухарестська дев'ятка" запевнила у підтримці євроатлантичних прагнень України

Президент Польщі Анджей Дуда зі свого боку зазначив, що безпеці Східної Європи загрожує не тільки Росія, а й Білорусь.

Крім Польщі, Румунії та Словаччини, в "Бухарестську дев'ятку", засновану 2015 року, входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Чехія та Естонія.

Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Підтоплення в Херсоні

Пік розливу води з Каховського водосховища очікують у середу

Конфлікти1 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як пенсіонери з Одеси працюють у німецькій пекарні

Як пенсіонери з Одеси працюють у німецькій пекарні

Суспільство8 год. тому04:18 хв.
Борис Пісторіус під час розмови з DW у Джакарті

"Україна має сама вирішувати, коли настане час переговорів"

"Україна має сама вирішувати, коли настане час переговорів"

Політика23 год. тому
Наслідки руйнування Каховської ГЕС

"Для відновлення Каховської ГЕС потрібно п'ять років"

"Для відновлення Каховської ГЕС потрібно п'ять років"

Катастрофи13 хв. тому
Михайло Ходорковський на форумі в Брюсселі, 5 червня 2023 року

Як впаде режим Путіна: нові кроки російської опозиції

Як впаде режим Путіна: нові кроки російської опозиції

Конфлікти8 год. тому
Олена Колбаснікова і Макс Шлунд

У ФРН судять активістку за підтримку війни проти України

У ФРН судять активістку за підтримку війни проти України

Конфлікти10 год. тому
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі прапорів ЄС - синіх із жовтими зірками

Чи здатна Угорщина головувати в Раді ЄС?

Чи здатна Угорщина головувати в Раді ЄС?

Політика12 год. тому
На головну сторінку