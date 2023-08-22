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Зеленський в Афінах зустрівся з лідерами Сербії та Болгарії

Ольга Журавльова
42 хв. тому

Президент Зеленський у Афінах на полях саміту "Україна - Балкани" провів зустрічі з Ніколаєм Денковим та Александаром Вучичем.

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Володимир Зеленський відвідує європейських союзників
Володимир Зеленський відвідує європейських союзниківФото: ROB ENGELAAR/AFP

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 серпня, у межах саміту "Україна - Балкани" в Афінах провів зустрічі із президентом Сербії Александаром Вучичем та прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, інформує у вівторок, 22 серпня, пресслужба президента України.

Зокрема, під час зустрічі з Денковим глава держави йому за нещодавні рішення болгарського уряду про надання військової допомоги,  підтримку української  "формули миру"  та приєднання Софії до "гарантій безпеки" для України від країн G7.

У пошуках альтернатив "зерновій угоді"

Сторони обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні та можливості функціонування "зернової угоди".

"Вдячний Болгарії за засудження одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Україна готова використовувати альтернативні шляхи для "зернового коридору". Розраховуємо на підтримку Болгарії в цьому", - сказав президент України.

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Як зазначається, болгарський прем'єр зі свого боку підтвердив підтримку третього саміту "Кримської платформи", який відбудеться в Києві 23 серпня 2023 року.

Зеленський закликав Сербію приєднатися до "формули миру"

До "Кримської платформи" Зеленський закликав приєднатися і Александара Вучича. Він також запропонував сербській стороні підтримати українську формулу миру. Президент України подякував за гуманітарну допомогу від Сербії та прихисток українців у цій країні.

"Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів. Про майбутнє наших народів у спільному європейському домі. Про розвиток відносин, який є нашим спільним інтересом", - написав Зеленський у соцмережі Х про підсумки перемовин з сербським колегою.

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Лідери балканських країн зібралися в Афінах з нагоди 20-ої річниці саміту ЄС в Салоніках, який підтвердив європейську перспективу держав Західних Балкан. У понеділок увечері пройшла неформальна зустріч лідерів країн, у тому числі за участю президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і голови Європейської Ради Шарля Мішеля. Офіційні перемовини заплановані на вівторок, 22 серпня. Зеленський продовжить цього дня зустрічі з лідерами балканських країн.

Село на честь Путіна - "Європа у фокусі"

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Володимир Зеленський відвідує європейських союзників

Зеленський в Афінах зустрівся з лідерами Сербії та Болгарії

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