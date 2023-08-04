Уряд Болгарії схвалив першу передачу ЗСУ важкої бронетехніки

Вперше з лютого 2022 року Болгарія передасть ЗСУ важку техніку - 100 бронетранспортерів радянського виробництва. Відповідну угоду з Україною після "зеленого світла" від болгарського парламенту схвалив уряд у Софії.

Уряд Болгарії схвалив у п'ятницю, 4 серпня, угоду про передачу Україні бронетранспортерів (БТР) радянського виробництва. За даними агенції dpa, її мають найближчим часом підписати представники міністерства внутрішніх справ Болгарії, на складах якого перебуває техніка, та міністерство оборони України.

21 липня надання Україні близько сотні БТРів схвалив болгарський парламент. Важкою технікою Болгарія, яка є членом Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО), допоможе Україні вперше за час повномасштабної війни, розв'язаної проти нею Росією в лютому 2022 року.

Доcі Болгарія напряму надала для Збройних сил України (ЗСУ) один пакет військової допомоги, до якого увійшли переважно каски та бронежилети. Проти прямих поставок Україні зброї виступали всі тимчасові уряди, призначені за останні два роки президентом Руменом Радевим, близьким до Москви.

Між тим міністр оборони нового проєвропейського уряду, який прийшов до влади в червні 2023 року, Тодор Тагарев заявив, що виступає за зміну цієї політики і початок прямого продажу зброї Україні. За інформацією ЗМІ, країна вже готує партію військової допомоги, що включатиме озброєння та боєприпаси.

На початку липня Софію відвідав президент України Володимир Зеленський, де говорив про військову допомогу ЗСУ з керівництвом країни. Тоді на пресконференції Зеленський посперечався з Радевим і розкритикував його за проросійську позицію.