Болгарія і Румунія приєднуються до Шенгенської зони

З 31 березня шенгенські правила діятимуть в обох державах, а контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах буде скасовано. Рішення про дату скасування перевірок на сухопутних кордонах ще має ухвалити Рада ЄС.

Болгарія та Румунія у неділю, 31 березня, стануть членами Шенгенської угоди: її правила застосовуватимуться в обох державах, зокрема й видача шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах буде скасовано. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Європейської Комісії (ЄК) у суботу, 30 березня.

"Комісія рішуче вітає це досягнення, яке стало результатом історичного рішення Ради від грудня 2023 року. Приєднання цих двох держав-членів до Шенгенської зони зробить спільну територію більш привабливою завдяки значному розширенню найбільшої у світі спільної території без внутрішнього прикордонного контролю", - йдеться у повідомленні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) зазначила, що приєднання Болгарії та Румунії до "Шенгенської сім'ї" є "важливим днем". "Я вітаю скасування внутрішніх перевірок на повітряному та морському кордоні. Це великий успіх для обох країн. І історичний момент для Шенгенської зони - найбільшої зони вільного пересування у світі. Разом ми будуємо сильнішу, об'єднанішу Європу для всіх наших громадян", - додала вона.

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У Єврокомісії додали, що з грудня минулого року обидві держави вжили всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійного застосування шенгенських правил з 31 березня.

"Рамки співпраці, запущені раніше у березні Комісією разом з Болгарією та Румунією, спираються на успішне впровадження пілотних проєкти щодо швидких процедур надання притулку та повернення. Завдяки цим рамкам співпраці, Румунія та Болгарія надалі сприятимуть зміцненню співпраці у сфері кордону та міграції, а також спільним європейським зусиллям щодо безпеки ЄС на зовнішніх кордонах та щодо викликів міграції", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, повідомляється, що вздовж західнобалканського та східно-середземноморського маршрутів, зокрема між Болгарією, Румунією, Австрією, Грецією, Угорщиною та Словаччиною, було створено регіональну ініціативу щодо співпраці поліції. Це дозволить спільно та стабільно вирішувати низку викликів, зокрема й щодо транскордонної злочинності.

Наступні кроки

Далі Рада ЄС має ухвалити рішення щодо встановлення дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах між Болгарією, Румунією та іншими країнами Шенгенської угоди. Єврокомісія продовжуватиме надавати всю необхідну підтримку головуванню Ради, щоб забезпечити ухвалення рішення щодо сухопутних кордонів у 2024 році, йдеться у повідомленні ЄК.

