Помер ексочільник Єврокомісії та "архітектор" ЄС Жак Делор

Француз Жак Делор, відомий як "батько євро", відіграв ключову роль у створенні єдиного європейського ринку, підписанні Шенгенських угод та підготовці до введення єдиної європейської валюти.

У Франції у віці 98 років помер політик і економіст, колишній очільник Європейської Комісії Жак Делор, відомий також як "батько євро". Про смерть Делора повідомила в середу, 27 грудня, його донька Мартіна Обрі. Комісію європейських співтовариств, яку пізніше перейменували на Європейську Комісію, Жак Делор очолив у 1985 році і обіймав цю посаду протягом трьох термінів - до 1995 року.

Під його керівництвом розпочався новий етап європейської інтеграції. У 1985 році була підписана Шенгенська угода, розроблена Делором програма започаткувала створення єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу та запровадження єдиної європейської валюти - євро.

Європейські політики: Делор - архітектор нової Європи

Співчуття у зв'язку зі смертю Жака Делора висловив президент Франції Еммануель Макрон, назвавши його "архітектором нашої Європи" і "борцем за людську справедливість".

Делор був "провидцем, який зробив нашу Європу сильнішою", зазначила на своїй сторінці в соцмережі X чинна очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Голова Європейської ради Шарль Мішель назвав Делора "великим французом і великим європейцем", який "увійшов в історію як один із будівельників нашої Європи".

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що Делор "виступав за об'єднання Європи, як ніхто інший". "Будучи провидцем, він став архітектором того Євросоюзу, яким ми його знаємо сьогодні", - наголосив Шольц.