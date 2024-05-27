Фон дер Ляєн готова до співпраці з проукраїнськими правими

Якщо праві матимуть проєвропейську й проукраїнську позицію, то фон дер Ляєн готова з ними до співпраці після виборів до Європарламенту. Теоретично, це могло б означати співпрацю з політсилою Джорджи Мелоні.

Президентка Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) не виключила співпраці з італійською ультраправою партією прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні, якщо вона буде переобрана до Європарламенту після виборів до цього законодавчого європейського органу. Відповідну заяву фон дер Ляєн зробила у понеділок, 27 травня, під час заходу Європейський форум WDR, що цього разу проводився в Берліні.

"Нам потрібна Європа, що в змозі діяти", - сказала фон дер Ляєн, цитує інформагенція Reuters. "Саме тому нам потрібна сильна більшість на підтримку проєвропейської політики", - додала політикиня. Утім, насправді фон дер Ляєн воліла б співпрацювати з депутатами центристської платформи, до складу якої увійшли б консерватори, соціал-демократи та ліберали.

Проукраїнська й проєвропейська позиції - головні критерії для співпраці

Крім того, фон дер Ляєн окреслила три найважливіші критерії, яким мають відповідати майбутні євродепутати, з якими вона готова співпрацювати - їхні позиції мають бути проєвропейськими й проукраїнськими, а також вони мають бути прихильниками верховенства права.

Водночас фон дер Ляєн категорично виключила будь-яку співпрацю з ультраправою французькою партією "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. "За жодних обставин. Їм платить Путін", - сказала вона, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна. Крім того, на переконання фон дер Ляєн партія "Національне об'єднання" хоче знищити Європу. Раніше очільниця Єврокомісії обіцяла "дати відсіч" європейським "друзям Путіна".

Раніше соціал-демократи, ліберали і Зелені закликали фон дер Ляєн, котра є головною кандидаткою на посаду голови ЄК від консервативних партійних сил, котрі утворюють Європейську народну партію (ЄНП), виключити співпрацю з усіма ультраправими партіями. У противному разі вони погрожували, що не голосуватимуть у новому Європарламенті за її кандидатуру в разі її переобрання. Наразі ЄНП лідирує в опитуваннях щодо європейських виборів. Так само раніше центристські партії домовилися, що найсильнішій групі буде дозволено призначити голову Єврокомісії. Кандидатуру фон дер Ляєн мала б запропонувати Рада ЄС, а потім обрати ЄП, нагадує Reuters.

Глава італійського уряду Мелоні вважається проєвропейською серед 27 глав держав та урядів країн-членів ЄС. Такої думки дотримується навіть німецький уряд. Фон дер Ляєн також не стала коментувати внутрішньополітичний курс Мелоні в Італії. Як глава Єврокомісії, вона не має права давати такі оцінки, пояснила вона.