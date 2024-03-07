ЄНП підтримала фон дер Ляєн як кандидата на посаду голови ЄК

Урсула фон дер Ляєн вдруге претендуватиме на посаду президентки Єврокомісії і має всі шанси бути переобраною. Європейська народна партія висунула її своєю головною кандидаткою на виборах до Європарламенту.

Найбільша політична партія Європейського Союзу - Європейська народна партія (ЄНП) - на з'їзді у Бухаресті у четвер, 7 березня, схвалила кандидатуру Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка висуватиметься на другий п'ятирічний термін на посаді президентки Європейської Комісії після виборів до Європейського парламенту, що пройдуть з 6 по 9 червня, пише AP.

У лютому її кандидатуру вже підтримала німецька партія "Християнсько-демократичний Союз" (ХДС), яку представляє фон дер Ляєн. Після рішення ЄНП вона вважається головною претенденткою на посаду президентки Єврокомісії, адже зазвичай на неї призначають представника партії, яка здобула найкращий результат на виборах до Європарламенту.

Очікується, що ЄНП за підсумками виборів знов отримає найбільше місць у Європарламенті. Втім, призначення фон дер Ляєн ще потребуватиме схвалення лідерів держав-членів ЄС. Водночас майже половина з 27 національних лідерів ЄС є членами ЄНП, зауважує AP.

Також, за рішенням з'їзду, Урсула фон дер Ляєн очолить кампанію Європейської народної партії на цих виборах, повідомляє dpa.

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Перша жінка-президентка Єврокомісії

65-річна фон дер Ляєн у 2019 році стала першою жінкою-очільницею виконавчого органу ЄС. Як президентка Єврокомісії, вона представляє блок майже на всіх великих міжнародних самітах, як-от зустрічах Великої сімки (G7) і Великої двадцятки (G20).

У 2022 і 2023 роках фон дер Ляєн очолювала рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу за версією американського журналу Forbes.

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