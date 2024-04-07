Фон дер Ляєн обіцяє "відсіч" європейським "друзям Путіна"

Голова Європейської Комісії та кандидатка цей пост на виборах до Європейського парламенту від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) оголосила в неділю, 7 квітня, початок своєї передвиборної кампанії. У своїй промові вона пообіцяла "дати відсіч" ультраправим "друзям Путіна", які на її думку прагнуть "вкрасти" майбутнє Європи.

Як передає видання EuroActiv , фон дер Ляєн заявила, що на майбутніх виборах в ЄС у червні "наша об'єднана і мирна Європа зазнає викликів як зсередини, так і ззовні". Окреслюючи загрози, з якими зараз стикається Європа, глава Єврокомісії сказала: "Росія не тільки намагається стерти Україну з лиця землі. Агресія Росії набагато ширша - вона роками скоює гібридні атаки проти Європи. Чи то кібератаки, чи то через маніпуляції в соціальних мережах, чи то шляхом інструменталізації мігрантів".

Фон дер Ляєн додала, що "друзі Путіна тут, в Європі", намагаються "переписати нашу історію і викрасти наше майбутнє, чи то під виглядом популістів, чи то під виглядом демагогів". "Чи то АдН у Німеччині, чи "Національне об'єднання" у Франції, чи "Конфедерація" в Польщі, чи інші. Назви можуть бути різними, але мета одна - вони паплюжать наші цінності і прагнуть позбавити нас нашого майбутнього. У наступні дні, тижні та місяці наше завдання - дати відсіч", - сказала вона.

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Говорячи про питання оборони, фон дер Ляєн підкреслила, що Європа мусить збільшувати колективні витрати на галузь безпеки. "Європа повинна витрачати більше, витрачати краще і витрачати по-європейськи", - наголосила вона. Окреслюючи одну зі своїх ключових передвиборних обіцянок, фон дер Ляєн сказала: "Оскільки війна не залишилася в минулому в Європі, оборонна співпраця має бути ознакою майбутнього Європи. І це саме те, що ми відстоюватимемо в цій кампанії".

Щодо економічного розвитку, фон дер Ляєн вказала на важливість посилення соціальної ринкової економіки та конкурентоспроможності Європи, згадавши важливість боротьби зі змінами клімату та переходу до моделі сталого розвитку з економічним зростанням, чистою промисловістю та соціальною справедливістю.

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Перша жінка на чолі Єврокомісії

65-річна фон дер Ляєн, яка дотримується консервативної політики, у 2019 році стала першою жінкою-очільницею виконавчого органу Євросоюзу.

Лідери 27 країн-членів ЄС оберуть голову Єврокомісії після виборів до Європарламенту в червні. На цю посаду обирають кандидата з групи, яка посіла перше місце на виборах до ЄС.

Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, "ЄНП" зараз має найбільшу підтримку в ЄС, тому кандидат від цієї політсили на посаду голови Єврокомісії має високі шанси її посісти.

У разі перемоги фон дер Ляєн почне свій другий термін на посаді у той час, коли Європа зосереджена на питанні, як зміцнити свою безпеку на тлі війни РФ проти України і реальних шансів на повернення колишнього президента США Дональда Трампа до Білого дому, зазначає Reuters.

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