16-річні виборці до ЄП: популісти роблять ставку на TikTok

У Німеччині на виборах до Європарламенту вперше можна буде голосувати з 16 років. У соціальній мережі TikTok особливо активну агітацію ведуть праві популісти з "Альтернативи для Німеччини".

У 16 років у Німеччині можна вже багато чого: пити пиво і вино, їздити на мопеді, укладати договір на мобільний зв'язок. Але ось голосувати можна було тільки в рідкісних випадках - на комунальних виборах у деяких містах або ж виборах до деяких земельних парламентів, ландтагів. На майбутніх виборах до Європарламенту, які відбудуться на початку червня нинішнього року, виборці з 16 років матимуть право голосу. Про такий порядок на виборах до Європарламенту в Німеччині - після довгих і гострих дебатів - домовилися ще 2022 року. Із 16 років на цих виборах голосуватимуть також у Бельгії, Австрії, Греції та на Мальті.

Щоб підготувати молодь до євровиборів, заклади політосвіти та різні фонди, наприклад, близький до соціал-демократів Фонд імені Фрідріха Еберта (Friedrich-Ebert-Stiftung), проводять семінари та запрошують на лекції. Мета зрозуміла: багато молодих людей, найімовірніше, не знають, за кого голосувати, і як вибір на користь тієї чи іншої партії позначиться на їхньому повсякденному житті.

Полювання на виборців у соцмережі TikTok

Для більшості молодих людей, однак, важливим є інше джерело інформації - соціальна мережа TikTok. І ось там активну передвиборчу агітацію серед молоді веде частково правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), регіональні осередки якої в деяких федеральних землях навіть визнані правоекстремістськими.

лідер партійного списку АдН на виборах до Європарламенту Максиміліан Кра Фото: MAX SLOVENCIK/picturedesk.com/APA/picture alliance

При цьому лідер партійного списку АдН на виборах до Європарламенту Максиміліан Кра (Maximilian Krah) виступає не тільки в ролі політика, а й порадника у справах сердечних. "Справжні чоловіки дотримуються правих переконань, у справжніх чоловіків є ідеали, справжні чоловіки - патріоти. Тоді і з дівчатами буде все гаразд", - радить він у відеоролику, які подивилися вже мільйони людей. В іншому ролику він попереджає, що "твоїй матері загрожує злиденна старість", а "уряд тебе ненавидить".

Агітація б'є в ціль. Згідно з дослідженням політичного аналітика Йоганнеса Гілльє (Johannes Hillje), пости фракції АдН у TikTok набирають приблизно вдесятеро більше переглядів, ніж ролики інших партій. І це, якщо не враховувати акаунти окремих депутатів і регіональних діячів АдН, а також інших інфлюенсерів правого спрямування.

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Прості рецепти та емоції

"Мені абсолютно незрозуміло, чому інші партії роблять порівняно з АдН так мало, - каже в інтерв'ю DW дослідник проблем молоді Клаус Гуррельманн (Klaus Hurrelmann). - Адже молоде покоління виросло в цифровому світі, спілкується тільки каналами в інтернеті і, по суті справи, черпає тільки з нього політичну інформацію".

TikTok - у тому числі і платформа для передвиборної агітації Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Успіх АдН у TikTok певною мірою зумовлений алгоритмами мережі: що крутіший контент, то більше уваги. І інші партії навряд чи зможуть надолужити згаяне. Річ у тім, що багато платформ розкручують насамперед "першопрохідців" - тобто акаунти тих, хто був першим із такого роду контентом. "Їхні послання прості й емоційні, часто вкрай лаконічні і вводять в оману. Іншими словами - вони ідеально вписуються в логіку соціальних мереж", - пишуть автори видання Socialmediawatchblog про вплив відеороликів АдН.

Від пандемії до кліматичної кризи

Гюррельмана високий рейтинг АдН серед молоді не дивує. На його думку, молоді виборці вкрай дезорієнтовані. Ще не подолані всі наслідки пандемії коронавірусу із закриттям шкіл і забороною на контакти між людьми. "Це був шок для молодих людей, - каже він. - Ледве дитина стала підлітком, і одразу ж втратила можливість розпоряджатися своїм життям".

Пандемія, кліматична криза, самотність... Страхи молодих виборців Фото: Fleig Eibner-Pressefoto/picture alliance

А ще кліматична криза, інфляція, проблеми з житлом, страх перед бідністю в старості... "Для такої партії, як АдН, це те, що потрібно, - продовжує Гюррельман. - Адже саме ця партія стверджує, що уряд не в змозі розвіяти такі страхи". АдН же пропонує прості рішення. Ось чому восени минулого року на виборах до ландтагу федеральної землі Гессен АдН посіла друге місце серед молодих виборців віком від 18 до 24 років.

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Розкол "покоління зумерів"

Такого результату АдН, найімовірніше, домоглася за рахунок голосів молодих чоловіків. "АдН - партія, в якій однозначно домінують чоловіки, за яку голосують насамперед чоловіки, і молоді чоловіки теж", - вказує Гуррельманн.

Приваблива сила правих партій для молодих чоловіків - не німецький феномен. Дослідження показують, що політичні установки чоловіків і жінок "покоління зумерів" різняться дедалі більше. Молоді чоловіки, за оцінкою Financial Times, або аполітичні, або стають дедалі консервативнішими, а молоді жінки - дедалі прогресивнішими.

На думку Гуррельманна, на виборах до Європарламенту на початку червня АдН може розраховувати на гарний результат: "Для молодих виборців важливі теми, що їх хвилюють. І в АдН у цьому сенсі хороші шанси. Чи мають теми цієї партії стосунок до Європи, для молодих людей не так вже й важливо".