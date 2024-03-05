Німецький бізнес вважає АдН серйозним ризиком для економіки

Ділові кола ФРН рішуче не підтримують правих популістів і євроскептиків з "Альтернативи для Німеччини" через їхній антимігрантський порядок денний і вороже ставлення до ЄС і валюти євро.

У цієї партії, здавалося б, приваблива для бізнесу неоліберальна економічна програма: зниження податків для підприємств і одержувачів високих доходів, посилення ринкових елементів, боротьба з бюрократизмом у Євросоюзі, обмеження витрат на соціальні програми. Проте ділові кола ФРН не тільки не хочуть мати справу з партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН), а й бачать у її дедалі більшій популярності серйозний ризик для економіки країни. Такого висновку дійшов колектив авторів Берлінського наукового центру соціальних досліджень (WZB), який опитав генеральних директорів провідних підприємницьких об'єднань країни.

Автори називають АдН "частково правоекстремістською партією"

Науковці проводили опитування на умовах анонімності в серпні 2023 року, потім пів року узагальнювали отримані дані та збирали додатковий матеріал. Тож публікація цього дослідження не пов'язана безпосередньо з хвилею масових протестів, що прокотилися Німеччиною після того, як у січні стало відомо про таємну зустріч у Потсдамі представників АдН із неонацистами, на якій обговорювали плани широкомасштабного виселення з країни іноземців і навіть громадян ФРН із міграційним корінням.

"Народ - це ми" стверджують активісти партії "Альтернатива для Німеччини" під час демонстрації фермерів у східнонімецькому Ерфурті в січні 2024 року Фото: Martin Schutt/picture alliance/dpa

Але саме дослідження, природно, було задумано як внесок у суспільну дискусію про те, як ставитися до партії, яку одні називають правопопулістською, інші праворадикальною, а деякі її відділення Відомство з охорони конституції ФРН характеризує як "стійко правоекстремістські".

Самі науковці періодично використовують формулювання "частково правоекстремістська партія", а також нагадують, що гітлерівська Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини (НСДАП) свого часу користувалася підтримкою в ділових колах Німеччини. Тому, на їхню думку, будь-яке зближення сьогоднішнього німецького бізнесу з радикальними правими силами "викличе масштабний опір на національному та міжнародному рівнях". Тим паче, що АдН вважається більш радикальною, ніж схожі правопопулістські партії в інших країнах ЄС.

Ксенофобія призведе до загострення дефіциту кадрів

Однак якихось ознак зближення бізнесу з АдН автори дослідження не виявили, хоча співголова партії Аліс Вайдель (Alice Weidel) і стверджує, що дедалі більше сімейних підприємств шукають контакту з нею. Як один із небагатьох винятків учені називають Тео Мюллера (Theo Müller) - власника широко відомої у ФРН компанії, що постачає в супермаркети молочну продукцію. У списку спонсорів політичних партій, який веде Бундестаг, практично немає великих компаній, які переказували б АдН великі суми, зазначається в дослідженні.

Демонстрація АдН проти міграції в західнонімецькому містечку Айторфе поблизу Бонна в січні 2024 року Фото: Peter Hille/DW

Його автори виокремлюють три основні програмні установки АдН, через які німецький бізнес вважає цю партію політичним та економічним ризиком для країни. Один із них - яскраво виражений антиміграційний порядок денний партії. Адже праві популісти роздмухують ксенофобські настрої в ситуації, коли через дедалі гострішу проблему дефіциту кадрів підприємницькі об'єднання, навпаки, вважають за необхідне щорічне надходження в країну приблизно 400 тисяч іноземних трудових мігрантів.

Кожен другий керівник цих об'єднань, який брав участь в опитуванні, зазначив, що в тих регіонах, у яких у АдН особливо сильні позиції, а вони розташовані головним чином у Східній Німеччині, підприємства вже зараз зазнають труднощів під час залучення працівників з-за кордону, кожен третій відзначив зростання напруженості у трудових колективах. У перспективі це може помітно погіршити інвестиційний клімат у відповідних федеральних землях.

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Експортній економіці ФРН протекціонізм шкідливий

Інша програмна установка АдН, що викликає особливу тривогу німецького бізнесу, полягає в традиційному для цієї партії, яку створювали десятиліття тому євроскептики, негативному ставленні до валюти євро і взагалі до Євросоюзу. Ділові кола ФРН, навпаки, вважають членство в ЄС і спільну грошову одиницю найважливішою умовою для подальшого успішного розвитку німецької економіки.

Тому вкидання в суспільну дискусію ідеї так званого Dexit, виходу Німеччини з ЄС, як це зробила нещодавно Аліс Вайдель, викликає різко негативну реакцію не тільки німецьких економістів, а й німецьких бізнесменів.

Співголова АдН Аліс Вайдель виступає під гаслом партії: "Готові на більше" Фото: Carsten Koall/picture alliance/dpa

Ще один аспект, який їх особливо турбує, полягає в протекціоністських установках правих популістів. "Адже фундаментом конкурентоспроможності орієнтованої на експорт німецької економіки є відкриті ринки у вигляді єдиного внутрішнього ринку ЄС, а також угод про вільну торгівлю з третіми країнами", - нагадують автори дослідження і підкреслюють, що все це "абсолютно не стикується з програмою АдН".

Науковці підсумовують: "Вимога відмовитися від євро, а, можливо, й вийти з Європейського Союзу, схильність до протекціонізму, відмова від залучення навіть кваліфікованих мігрантів та від проведення державної промислової політики, а також заперечення спричиненої людиною зміни клімату - усе це центральні пункти програми АдН, які викликають рішучу критику ділових кіл".

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Від цієї партії треба відгородитися "санітарним кордоном"

Проведене опитування, йдеться в дослідженні, показує, що керівники німецьких підприємницьких об'єднань практично не бачать хоч трохи значних збігів між вимогами бізнесу і намірами АдН. До того ж їх відлякує непередбачуваність цієї партії та її представників, настільки властива всім правим популістам.

Тож "переважна більшість представників німецького бізнесу, як і раніше, розцінює АдН як партію-парію", від якої треба відгородитися "санітарним кордоном", оскільки вона "ворожа системі і небезпечна для системи", констатує колектив авторів Берлінського наукового центру соціальних досліджень.

Протести проти "Альтернативи для Німеччини" після виборів до Бундестагу (24.09.2017) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video