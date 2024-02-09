Протести проти АдН: чим вони відрізняються на сході ФРН

У Німеччині уже кілька тижнів поспіль сотні тисяч людей регулярно протестують проти правого екстремізму. Акції проходять і в малих провінційних містах, які є оплотом правих радикалів.

У Німеччині з середини січня не припиняються протести проти правих радикалів. Проходять вони регулярно не тільки в таких великих містах, як Берлін, Гамбург і Кельн, а й у невеликих населених пунктах. Загальна кількість їхніх учасників по всій країні сягнула вже кількох мільйонів.

Протягом кількох років здавалося, що популярність партії"Альтернатива для Німеччини" (АдН),низку земельних організацій якої визнано правоекстремістськими, нестримно зростає. І це - незважаючи на багаторазові расистські провокації окремих її членів і зв'язки з правоекстремістськими і навіть неонацистськими колами.

АдН за свою недовгу історію (партія була заснована 2013 року) трансформувалася в радикальну політичну силу, яка безкомпромісно виступає проти ісламу, нелегальної міграції до Німеччини й припливу біженців. Її представники заперечують зміну клімату, спричинену діяльністю людини, і в стилі Дональда Трампа поширюють на адресу політичних супротивників образи та теорії змови.

Німецькі спецслужби вказують на радикалізацію АдН, на чолі якої стоять Тіно Крупалла (ліворуч) та Аліс Вайдель Фото: dpa/Revierfoto/picture alliance

Крайні праві мріють про масові депортації

І, принаймні, певна частина цієї партії, як стверджується, схоже, готова дискутувати щодо депортації з Німеччини німецьких громадян із міграційним корінням. Публікація 10 січня виданням Correctiv інформації про таку дискусію викликала у Німеччині масові протести проти "Альтернативи для Німеччини" та правого екстремізму.

Автори матеріалу стверджували, що під Потсдамом на зустрічі політиків з АдН, правих екстремістів та бізнесменів ішлося про плани масової депортації з Німеччини біженців та інших іноземців. Обурення, викликане такими планами, змусило багатьох німців вийти на вулиці.

"Це дуже позитивний знак з боку широких верств суспільства, які дотримуються центристських поглядів, - сказав DW Давид Беґріх (David Begrich) з громадського об'єднання Miteinander ("Разом") у Магдебурзі. - Тим паче, що в малих і середніх містах потрібна сміливість, щоб публічно виступити проти АдН і правого екстремізму". Miteinander є спеціалізованим центром з проблем правого екстремізму і консультує жертв та соціальні установи.

Давид Беґріх (David Begrich) з громадського об'єднання Miteinander ("Разом") у Магдебурзі Фото: Benjamin Knight/DW

Мільйони людей беруть участь в акціях протестів

У великих містах - Берліні, Гамбурзі чи Кельні - ці протести виражають серйозну, але водночас спокійну впевненість більшості суспільства в тому, що воно не хоче залишатися осторонь і спостерігати за зростанням популярності правого екстремізму. У маленьких містах і селищах такий протест виглядає зовсім по-іншому.

Наприклад, у Заальфельді. Це містечко з населенням 30 тисяч мешканців у федеральній землі Тюрингія на південному сході Німеччини - один з оплотів крайніх правих сил. Неонацисти, правоекстремістські спортивні клуби, рейхсбюргери, які мріють про відновлення монархії, становлять тут звичну частину міського ландшафту. У таких провінційних містечках праві змогли більш-менш непомітно сформувати свої розгалужені структури. В АдН у Заальфельді теж багато прихильників, як і в Тюрингії загалом.

Акція протесту проти правого екстремізму в Заальфельді, 26 січня 2024 року Фото: Hans Pfeifer/DW

"Коли я розмовляю з молодими людьми, іноді мені показують гітлерівське вітання", - розповідає Катаріна Фріц (Katharina Fritz). Вона родом з округу Заальфельд-Рудольштадт. Разом з іншими молодіжними об'єднаннями Фріц, активістка молодіжної організації Лівої партії, організовує в Заальфельді акції протесту проти правого екстремізму та АдН: "У зв'язку з демонстраціями, що нині відбуваються по всій країні, ми теж подумали, що мусимо виступити і тут, у Заальфельді та Рудольштадті, проти АдН і проти сповзання вправо".

Неонацистські структури мають у Заальфельді давню традицію. У середині 1990-х неонацисти, об'єднавшись, сформували тут угруповання "Територіальна оборона Тюрінгії" ("Thüringer Heimatschutz"), яке за кілька років потрапило в заголовки газет усього світу.

На базі цього угруповання було сформовано так зване "Націонал-соціалістичне підпілля" (NSU). Шість років поспіль банда вбивць з NSU, мотивом яких була ненависть до мігрантів, подорожувала Німеччиною, грабувала, влаштовувала теракти із застосуванням бомб і вбивала. Її жертвами стали десять осіб. Злочини скоювали двоє чоловіків і жінка, але мережа прихильників і тих, хто співчуває NSU, велика до сьогоднішнього дня, зокрема в Заальфельді.

Беате Цшепе, Уве Бенгардт и Уве Мундлос з "Націонал-соціалістичного підпілля" вбили десять осіб у Німеччині з расистських мотивів Фото: picture alliance / dpa

У провінції для протесту проти ультраправих потрібна сміливість

У січні 2024 року в Заальфельді 1500 осіб вийшли на акцію протесту проти небезпеки з боку ультраправих, зібравшись на головній Ринковій площі міста, незважаючи на сильний дощ і зимовий холод. У Заальфельді потрібна сміливість, щоб виступити проти правого екстремізму. Список погроз на адресу політиків, журналістів і демонстрантів тут, у Тюрингії, довгий, як і расистських нападів і образ щодо біженців, мігрантів, німців із міграційним корінням.

Цим стурбовані й у Молодіжному союзі (Junge Union) - молодіжній організації Християнсько-демократичного союзу (ХДС). "Поступово люди тут розуміють, що проблема правого екстремізму не зникне сама собою", - каже Айрік Отто (Eirik Otto), який очолює відділення Молодіжного союзу у Заальфельді. - І вони помічають, що люди центристських поглядів, які зазвичай не беруть участі в демонстраціях, також повинні почати проявляти свою політичну позицію".

Спільно проти АдН: Катаріна Фріц з молодіжної організації Лівої партії, Ліза-Марі Пюхлер з молодіжної організації ДПН і Айрік Отто з Молодіжного союзу (ХДС) Фото: Hans Pfeifer/DW

Ось чому Отто і його організація долучилися до заклику, опинившись на акції протесту пліч-о-пліч із вкрай лівими активістами "Антифа", співпраця з якими викликає суперечки не лише в Молодіжному союзі. Дехто вбачає в "Антифа" важливу мережу в боротьбі з правим екстремізмом. З іншого боку, політичні опоненти вважають членів "Антифа" лівими екстремістами.

"Звичайно, у нас були довгі дискусії", - розповів Айрік Отто DW. І, за його словами, потрібно бути повністю чесним: у молодих консерваторів мало спільного з "Антифа". Але коли справа доходить до "фундаментальних питань демократії та порядності", ліві та консерватори мають показати, де знаходяться демократичні межі та хто розташувався за ними - АдН.

Давид Беґріх не впевнений, що боротьба з расизмом і ворожістю до демократії тут, у Заальфельді, буде стійкою й успішною. На його думку, нинішня масова активність німців тепер має бути перетворена на діяльність на благо демократичної культури на місцевому рівні - у клубах, громадських ініціативах і громадському просторі в широкому сенсі цього слова.