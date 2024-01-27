В Німеччині знову протестують проти правих екстремістів

Тисячі людей у різних містах ФРН взяли участь в протестах проти проти правих екстремістів і правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Одразу у декількох великих містах Німеччини у суботу, 27 січня, знову пройшли протести проти правих екстремістів. Очікується, що до акції цими вихідними долучаться десятки тисяч учасників, пише агенція dpa.

Зокрема, у Дюссельдорфі, що у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, демонстрація пройшла під гаслом "Проти АдН (правопопулістська політична партія "Альтернатива для Німеччини". - Ред.) - ми не мовчимо. Ми не відвертаємося. Ми діємо!".

Більше 10 тисяч людей вийшли на демонстрацію проти правого екстремізму та антисемітизму на ратушній площі Кіля, що у землі Шлезвіґ-Гольштейн. Подібні акції відбулися і у федеральній землі Баден-Вюртемберґ. Зокрема, у Зіґмарінґені до демонстрації, яка зібрала близько двох тисяч учасникіів, долучився як приватна особа і прем'єр-міністр федеральної землі Вінфрід Кречманн (Winfried Kretschmann) з дружиною. Масштабні заходи на суботу і неділю також були заплановані і у інших містах, зокрема, в Аахені, Мангеймі, Марбурзі та Гамбурзі.

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Пісторіус: "Байдужість до демократії віддає її на поталу фашистам"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) доєднався до демонстрації у місті Оснабрюк в Нижній Саксонії, де закликав громадян рішуче виступити на захист демократії, повідомляє epd.

"Ми виступаємо разом проти ненависті фашистів і АдН. Ми виступаємо за свободу і людську гідність кожної людини, тому що людська гідність є недоторканною", - сказав Пісторіус. Ті, хто голосує за АдН на знак протесту, "повинні усвідомлювати, що вони голосують за фашистів", заявив Пісторіус і попередив, що "демократія Веймарської республіки загинула не через силу її ворогів, а через слабкість її прихильників.

"Байдужість до демократії віддає її на поталу фашистам", - заявив він.

За даними поліції, в демонстрації в парку Шлоссгартен взяли участь близько 25 тисяч людей.

Штайнмаєр закликає до відданості демократії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank Walter Steinmeier) висловив свою підтримку демонстраціям, але закликав до подальшої відданості демократії. "Я радий і вдячний, що демократичний центр суспільства прокинувся", - сказав Штайнмаєр в інтерв'ю телеканалу SWR. За його словами, такі люди доводять, що затяті противники демократії не становлять більшості. "Це має додати демократам впевненості в собі, а також трохи гордості", - цитує його агенція dpa. Водночас Штайнмаєр наголосив: ці демонстрації не можуть замінити політичної взаємодії.

Приводом для протестів стала участь представників "АдН" у зустрічі правих екстремістів, про яку на початку січня повідомило видання Correctiv. На ній також були присутні члени консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - найбільшої опозиційної партії. Учасники обговорювали ідею так званої "реміграції" - примусу мільйонів іноземців і громадян Німеччини з міграційним корінням залишити країну.

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