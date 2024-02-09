Бундесвер почав шукати прихильників "АдН" серед солдатів

Військові мусять доповісти командирам, якщо вони є членами молодіжної організації "Альтернативи для Німеччини", визнаної правоекстремістською.

Служба військової контррозвідки ФРН закликала всіх військовослужбовців збройних сил (Бундесвер), які є членами молодіжної організації правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) "Молода альтернатива", негайно доповісти про це своїм командирам. Про це у п'ятницю, 9 лютого, повідомляє німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на розпорядження, викладене у внутрішній мережі Бундесверу.

У документі наголошується, що членство в організації розцінюватиметься як підстава для підозри в діях, спрямованих проти основ демократичного ладу.

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"Молода альтернатива" - правоекстремістська

5 лютого суд підтвердив, що "Молода альтернатива" може вважатися правоекстремістською.

У приписі Служби військової контррозвідки вказується, що будь-який член "Молодої альтернативи" в лавах Бундесверу перебуватиме під підозрою як правий екстреміст.

У документі також ідеться, що будь-який військовослужбовець, який є членом земельної організації "АдН", повинен негайно доповісти про це своєму начальству.

У контррозвідці нагадали, що один з обов'язків військовослужбовця - виступати за збереження основ демократичного порядку, тому військовий стане порушником цього обов'язку, якщо "з усією ясністю не дистанціюється від дій, спрямованих на підрив держави і чинного конституційного ладу".

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