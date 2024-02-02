Помічник депутата Бундестагу з АдН працював на ФСБ - ЗМІ

Одне з завдань, яке помічник депутата "Альтернативи для Німеччини" отримував від куратора зі спецслужби Росії - зупинити військову допомогу Україні, стверджують Der Spiegel і The Insider.

Співробітник Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ Ілля Вечтомов міг впливати на діяльність помічника депутата Бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та допомагати з поданням позову до німецького уряду, щоб зупинити військову допомогу Україні. Про це повідомляється в розслідуванні видань Der Spiegel іThe Insider , опублікованому 1 лютого.

У поле зору розслідувачів потрапив народжений в Україні російський політтехнолог Володимир Сергієнко, який з 1991 року живе в Німеччині й отримав у 2022 році німецьке громадянство. Він є помічником депутата АдН, вихідця з Казахстану Ойгена Шмідта (Eugen Schmidt).

Журналісти отримали доступ до листування Сергієнка, який під час частих візитів до Росії зустрічався, як вважають автори розслідування, зі своїми кураторами з російських спецслужб і отримував від них гроші на юридичний супровід звернення АдН до конституційного суду Німеччини.

4 липня 2023 року фракція АдН у Бундестазі справді подала позов, намагаючись оскаржити постачання німецької зброї Україні. Представники фракції заперечують, що зробили це на прохання РФ чи на російські гроші.

Куратор із ФСБ - колишній репер

Розслідувачі спочатку не могли встановити особу куратора, з яким зустрічався Сергієнко. Однак вивчивши метадані мобільних номерів, за якими він регулярно дзвонив, автори з'ясували, що ті належать працівнику дев'ятого управління п'ятої служби ФСБ Іллі Вечтомову.

Вечтомов у юності читав реп у складі команди OSIII під псевдонімом Fox. Він також має паспорт на ім'я Іллі Векшина, під яким подорожував до інших країн, зокрема до Туреччини та Білорусі, де зустрічався з завербованими українськими громадянами, з'ясували розслідувачі.

Дев'яте управління займається Україною, і Сергієнко, ймовірно, опинився у зоні уваги цієї структури саме як український громадянин (громадянство РФ він отримав у 2022 році), пише The Insider.

"Звинувачення в тому, що я є агентом впливу Москви, є безпідставними й аж ніяк не відповідають дійсності", - відповів Сергієнко журналістам. Після виходу розслідування, його перепустка в Бундестаг, що дозволяла йому вільно пересуватися будівлями німецького парламенту, була заблокована, повідомляє Der Spiegel.

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