Суд у ФРН підтвердив: молодіжне крило АдН є екстремістським

Кельнський суд відхилив позов партії АдН та її молодіжної організації JA на рішення Федерального відомства з охорони конституції Німеччини. Спецслужба раніше визнала JA "виразно екстремістським" рухом.

Адміністративний суд Кельна у вівторок, 6 лютого, визнав правомірним ухвалене 2023 року рішення Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV), яким молодіжне крило правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) було визнано "виразно екстремістським".

Таким чином позов, з яким АдН і організація "Молодіжна альтернатива" ("Junge Alternative", JA) звернулися до суду, відхилений.

Антиконституційні зусилля JA

Суд вказав, що антиконституційні зусилля молодіжної організації АдН стали ще більш вираженими з моменту винесення попереднього рішення. Зокрема, центральна політична ідея JA - "збереження німецького народу в його етнічному стані" - є порушенням принципу людської гідності.

Крім того, у рішенні звертається увага на масштабну ксенофобську агітацію з боку організації, яка особливо спрямована проти мусульман. Також наголошується, що представники JA піддають підозрі та приниженню всіх шукачів притулку і мігрантів і називають вихідців з інших країн "паразитами і злочинцями".

Водночас судді заявили, що організація веде на федеральному, земельному та місцевому рівнях агітацію проти принципів демократії. Серед іншого це виражається в прирівнюванні ФРН до диктаторських режимів, особливо, нацистського і режиму Німецької демократичної республіки (НДР). Крім того, молодіжне крило АдН підтримує контакти з визнаними антиконституційними організаціями.

Рішення кельнського суду можна оскаржити у вищій інстанції - Вищому адміністративному суді в Мюнстері.

Спецслужба класифікувала JA як однозначно правоекстремістську

У 2019 році BfV класифікувало JA як організацію, офіційно підозрювану в правому екстремізмі, а у квітні 2023 року зарахувало цей рух до переліку організацій виразно правоекстремістської спрямованості. "Цілеспрямована пропаганда образу ворога і розпалювання неприязні в суспільстві загалом здатні підготувати підґрунтя для ворожої поведінки по відношенню до осіб, яких це стосується", - наголошував тоді очільник BfV Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang).

Визнання організації правоекстремістською означає можливість спостереження за нею з використанням усього набору засобів, наявних у розпорядженні німецьких спецслужб, включно з цілеспрямованим стеженням за її членами і моніторингом електронних комунікацій. Наступним обмежувальним заходом може стати її заборона.

АдН протестує проти підозр у правому екстремізмі

Правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" було створено 2013 року. У березні 2021-го вона отримала від Федерального відомства з охорони конституції статус "підозрюваної у правоекстремістських прагненнях" і відтоді перебуває під наглядом спецслужб. АдН опротестовує це рішення у Вищому адміністративному суді Мюнстера. Його рішення очікується в березні.

АдН представлена в Бундестазі і в 15 із 16 земельних парламентів. За опитуваннями, зараз партія має 19-відсотковий рейтинг схвалення виборців, а у деяких східних землях Німеччини він набагато вищий. Найближчими роками керівництво партії розраховує взяти участь у формуванні урядів федеральних земель на сході ФРН, де позиції АдН особливо сильні. Крім того, партія розраховує уперше висунути кандидата на пост канцлера Німеччини.

Останніми тижнями у ФРН тривають масові протести проти АдН і інших правих екстремістів через оприлюднення ЗМІ інформації про таємну зустріч представників партії з неонацистами. На цій зустріч обговорювали, серед іншого, виселення біженців та іноземців із ФРН.

У демонстраціях, що відбулися в багатьох містах Німеччини, брали участь сотні тисяч людей. Наприкінці січня на розгляд Бундесрату передано петицію про початок процедури заборони АдН, яка набрала понад 800 тисяч підписів.

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