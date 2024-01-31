На розгляд Бундесрату ФРН внесена петиція про заборону АдН

Петиція про заборону партії "Альтернатива для Німеччини", запущена у серпні, набрала понад 800 тисяч підписів і була передана на розгляд Бундесрату.

У ФРН набрала понад 800 тисяч підписів петиція щодо початку процедури заборони правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). У середу, 31 січня, петицію, яка зібрала 802 907 підписів, було передано на розгляд Бундесрату. Її прийняла голова представництва федеральних земель Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig), повідомляється на платформі innn.it, на якій збирали підписи

Петицію про заборону АдН запустили в серпні

Швезіґ, яка очолює уряд федеральної землі Мекленбурґ - Передня Померанія, тепер направить петицію колегам з інших федеральних земель "з проханням її вивчити".

"Ми справді дуже серйозно ставимося до цього питання. - вказала Швезіґ. - Я розглядаю петицію як доручення з захисту демократії, нашої вільної демократичної країни від правого екстремізму".

Водночас вона зазначила, що спочатку необхідно дочекатися рішення Вищого адміністративного суду Мюнстера за позовом АдН, яка протестує проти визнання її в масштабах усієї Німеччини організацією, яку підозрюють у правому екстремізмі. Це рішення очікується в березні.

Петицію про заборону АдН у серпні 2023 року запустив новинний блог Volksverpetzer. "Необхідно, щоб експерти вивчили всі антиконституційні прагнення цієї партії та представили їх у Федеральному конституційному суді", - заявив керівник видання Томас Лашик (Thomas Laschyk).

"АдН" представлена в Бундестазі та більшості ландтагів

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" була створена у 2013 році. У березні 2021-го вона отримала від Федеральної служби з захисту конституції Німеччини (BfV) статус "підозрюваної у правоекстремістських устремліннях" і перебуває під наглядом спецслужб. Правонаціоналістичне об'єднання АдН "Крило" було офіційно оголошене правоекстремістським.

Нині АдН представлена у Бундестазі та в 15 із 16 земельних парламентів. Згідно з опитуваннями, нині "Альтернатива для Німеччини" має 19-відсотковий рейтинг схвалення виборців; у деяких східних землях Німеччини він набагато вищий.

У найближчі роки керівництво партії розраховує взяти участь у формуванні урядів федеральних земель на сході ФРН, де позиції АдН особливо сильні. Крім того, правопопулістська партія збирається вперше висунути кандидата на посаду канцлера Німеччини.

В останні тижні довкола АдН розгорнувся черговий скандал. За даними видання Correctiv, правопопулісти провели таємну зустріч із неонацистами та правими радикалами, на якій обговорювали, серед іншого, виселення біженців та іноземців із ФРН. Головним спікером, як пояснили журналісти, був Мартін Зельнер (Martin Sellner), лідер неонацистського руху Neue Rechte ("Нові праві").

Після публікації Correctiv у ФРН здійнялася хвиля протестів проти правих екстремістів і розгорілася дискусія про можливість заборони АдН. У демонстраціях, що відбулися у багатьох містах Німеччини, брали участь сотні тисяч людей.

Читайте також: Протидія правим радикалам у Німеччині: що робити крім демонстрацій?