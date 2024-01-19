Плани ультраправих про "реміграцію" у Потсдамі: нові деталі

Розслідування видання Correctiv про таємну зустріч ультраправих, на якій обговорювалися плани переселення мігрантів, сколихнуло Німеччину. Те, як його проводили, несподівано показали в театрі в Берліні.

Німеччина цими днями нагадує потривожений вулик. Більше тижня після резонансної публікації видання Correctiv про зустріч ультраправих під Берліном політичне життя в країні різко активізувалося. Публікації у ЗМІ рідко викликають такий відгук.

Про що говорили у Потсдамі

На задокументованій з кількох джерел і описаній у стилі репортажу зустрічі в листопаді 2023 року в готелі на околицях Потсдаму понад два десятки активістів, бізнесменів і політиків обговорювали ідею так званої "реміграції", по суті - примусу мігрантів, включаючи громадян ФРН, залишити країну. Йдеться про мільйони. Саме видання Correctiv описує цю ідею як "вигнання" з Німеччини тих, хто має з точки зору ультраправих "неправильний колір шкіри, неправильне походження, неправильні політичні погляди".

Готель у передмісті Потсдама, де в листопаді 2023 збиралися ультраправі Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Найбільший резонанс викликало те, що серед учасників були члени правопопулістської та частково правоекстремістської опозиційної партії Альтернатива для Німеччини (АдН). Популярність цієї партії різко зросла в останні місяці, вона посідає друге місце за рейтингами загалом по країні (22 відсотки), і перше місце - у східних федеральних землях, у трьох з яких цього року відбудуться вибори до земельних парламентів. Були на зустрічі й представники вкрай правого крила найбільшої опозиційної партії - Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

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Публікація дала новий поштовх обговоренню можливої ​​заборони АдН. На вулицях німецьких міст десятки тисяч протестують проти ксенофобії. В одній з демонстрацій взяли участь канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), і голова німецького МЗС Анналена Бербок (Annalena Baerbock), які живуть у Потсдамі.

Зйомка на годинник та орендована яхта

Тим часом, видання Correctiv опублікувало в середу, 17 січня, нові деталі. Вони стосуються звинувачень на адресу одного з учасників зустрічі в листопаді та обставин збору інформації.

За даними Correctiv, на зустрічі у готелі був присутній 35-річний працівник апарату депутата бундестагу від партії АдН. Видання називає його "вихідцем із середовища неонацистів у Нижній Саксонії" та "багаторічним лідером" у Німеччині ультраконсервативного міжнародного руху "Ідентитер" (Identitäre-Bewegung).

Рух "Ідентитер" - його представники виступали на зустрічі Фото: Mario Hösel/IMAGO

Correctiv стверджує, що ця людина нібито причетна до нападу на німецького активіста лівого руху "Антифа", що перебував у Польщі, в 2021 році. Сам обвинувачений в інтерв'ю німецьким ЗМІ підтвердив, що був на зустрічі в Потсдамі, але як "вільний журналіст", а інші звинувачення відкинув.

Correctiv розкрив деякі деталі збору інформації. Зокрема, один із його журналістів був присутній на зустрічі й знімав те, що відбувається, на камеру свого годинника. Також видання розкрило, що ним була орендована невелика яхта із сауною, з якого велася прихована зйомка телеоб'єктивом.

Результати розслідування на театральній сцені

Всі ці подробиці були озвучені в незвичайній формі - не лише у статті на сайті, а й у ході театральної постанови, що була показана у середу у знаменитому столичному театрі Berliner Ensemble, заснованому свого часу німецьким драматургом Бертольтом Брехтом (Bertolt Brecht).

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Заступниця шеф-редактора Correctiv Анетте Довідайт (Anette Dowideit) в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk сказала, що через театр видання шукає нові форми, щоб достукатися до публіки за часів втрати впливу традиційних ЗМІ, популярності соцмереж та потоку публікацій в інтернеті. З цією ж метою видання публікує матеріали різними мовами. Російську версію резонансної публікації про зустріч ультраправих було опубліковано виданням The Insider.

Correctiv називає себе некомерційною організацією, "орієнтованою на загальне благо", та таким, що "підтримує демократію". У виданні, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях та нагороджено кількома престижними преміями, працюють близько 100 співробітників. Воно існує переважно за рахунок пожертвувань. Один із головних фінансових донорів - фонд Luminate засновника eBay П'єра Омідьяра.