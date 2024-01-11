Що дізналися журналісти про таємну зустріч неонацистів і АдН

Функціонери АдН брали участь у таємній зустрічі, де йшлося про видворення з ФРН мільйонів іноземців. Про її подробиці написали у своєму розслідуванні журналісти Correctiv. Подробиці - у DW.

Функціонери правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), саксонське відділення якої визнане земельним Відомством з охорони конституції правоекстремістським, брали участь у таємній зустрічі з неонацистами, на якій йшлося про видворення з країни мільйонів іноземців і громадян ФРН із міграційним корінням. Про подробиці зустрічі написали у своєму розслідуванні журналісти видання Correctiv .

Де проходила таємна зустріч

Про цю зустріч, яка, як ідеться в розслідуванні, відбувалася 25 листопада 2023 року в одному з готелів поблизу Потсдама, німецька громадськість нічого не мала дізнатися. Але журналісти з команди Correctiv, які проникли в будівлю, а також спостерігали за тим, що відбувається, у безпосередній близькості, опублікували своє розслідування, у якому детально розповіли про деталі таємної зустрічі.

У ній, як пишуть журналісти, брали участь представники АдН, низка великих підприємців, імена яких названо в публікації, і представники німецьких ультраправих. Серед учасників зустрічі були юристи, лікарі, бізнесмени та політики. Двоє з них виявилися представниками опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). Їхніх імен журналісти не назвали.

Хто організував зустріч

Стороною-запрошувачем виступив, як ідеться в розслідуванні Correctiv, 60-річний Ґернот Меріґ (Gernot Mörig), колишній лікар-стоматолог із Дюссельдорфа, давно відомий у правоекстремістських колах як один з учасників "Дюссельдорфської групи", і Ганс-Крістіан Ліммер (Hans-Christian Limmer) - великий інвестор, добре відомий у гастрономічній галузі.

Колись, як ідеться в розслідуванні, Ліммер був співзасновником мережі Backwerk, а сьогодні значиться серед засновників таких фірм-постачальників продуктів, як Hans im Glück і Pottsalat. Утім, самого Ліммера на зустрічі не було. І журналістам Correctiv він заявив, що дистанціюється від усього, що пов'язано з цим заходом.

На те у великого бізнесмена є серйозні причини. Адже на таємній зустрічі, як написав Correctiv, йшлося про "масове видворення з країни іноземців", причому як тих, що давно живе в країні і має німецькі паспорти або посвідку на проживання, так і тих, хто приїхав нещодавно і попросив притулку в Німеччині. Учасникам зустрічі, як з'ясували журналісти видання, навіть було представлено конкретний "план рееміграції".

Хто брав участь у таємній зустрічі

На зустрічі, яка, за даними Correctiv, тривала кілька годин і складалася з виступів промовців і банкету, було кілька представників партії АдН. Зокрема, Роланд Гартвіґ (Roland Hartwig), консультант і права рука співголови АдН Аліси Вайдель (Alice Weidel), депутатка Бундестагу Ґерріт Гуй (Gerrit Huy), а також лідери АдН у Потсдамі та федеральній землі Саксонія-Ангальт Тім Краузе (Tim Krause) та Ульріх Зіґмунд (Ulrich Siegmund).

Кожен учасник заходу, повідомляється в публікації, отримав персональне запрошення, в якому містилося прохання внести мінімальну пожертву обсягом 5 тисяч євро. Номер банківського рахунку було названо під час зустрічі. Робити пожертви можна було і готівкою.

Головний промовець закликав до "видворення іноземців"

Головним промовцем, як пишуть журналісти, був Мартін Зельнер (Martin Sellner), лідер неонацистського руху Neue Rechte ("Нові праві"). Саме він представив присутнім так званий "план рееміграції", в якому йшлося про те, як і кого саме необхідно, на думку авторів плану, видворити з Німеччини. Зельнер у своєму, як зазначає Correctiv, відверто расистському виступі, який суперечить Конституції ФРН, навіть назвав якусь країну в Північній Африці, куди, за його задумом, потрібно видворити понад два мільйони людей з Німеччини і всіх тих, хто допомагає мігрантам і біженцям.

У фокус уваги Зельнера, як повідомляється, конкретно потрапили три групи: шукачі притулку у ФРН, іноземці з правом перебування в Німеччині, а також громадяни країни з міграційним корінням, які недостатньо "асимільовані" у ФРН. План Зельнера, за даними журналістів, ніхто з присутніх на зустрічі не піддав критиці, але багато хто вказав на те, що можуть виникнути труднощі під час його реалізації, зокрема, під час видворення з країни осіб, які мають два громадянства.

Як пише видання Die Zeit, у керівництві АдН підтвердили участь у зустрічі під Потсдамом Роланда Гардтвіґа. Але зазначили, що ані він, ані Алісе Вайдель не знали про запланований виступ Зельнера, а прибули на захід, щоб презентувати новий проєкт для соцмереж. Ця зустріч не була організована "Альтернативою для Німеччини", і партія дотримується озвученої нею позиції в питаннях міграції, повідомили журналістам в офісі АдН.