Тисячі людей у ФРН вийшли на акції проти правих екстремістів

Цими вихідними у Берліні, Дрездені, Бремені та інших містах Німеччини знов відбулися масові протести проти правого екстремізму.

У неділю, 4 лютого, у низці міст Німеччині продовжилися масові демонстрації проти правого екстремізму. За словами організаторів і поліції, в них взяли участь десятки тисяч людей.

Так, у Бремені, населення якого становить близько 575 тисяч людей, за даними поліції, на вулиці вийшли близько 16,5 тисячі= демонстрантів. При цьому організатори нарахували 25 тисяч учасників протестів.

На плакатах і транспарантах, які несли люди, були такі гасла, як "За солідарне суспільство" і "Всі разом проти ухилу вправо". "Якщо праві будуть в уряді, вони крок за кроком зруйнують правову державу і створять сучасну фашистську систему", - цитує одну з промовців на демонстрації - представницю Бременської ради у справах біженців - онлайн-видання Weser Kurier.

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Аналогічні, менш численні акції відбулися 4 лютого і в деяких інших містах Німеччини. Зокрема, у Магдебурзі, Гальберштадті та Вайсенфельсі у федеральній землі Саксонія-Анхальт, як повідомляє медіакомпанія MDR, на вулиці вийшло загалом понад 1,5 тисячі людей. У Магдебурзі лейтмотивом демонстрації, організованої "Антирасистською мережею Саксонія-Анхальт", став протест проти расизму.

Напередодні, 3 лютого, масштабні акції проти праворадикальних ідей відбулися в Берліні, Дрездені, Фрайбурзі, Крефельді та деяких інших містах Німеччини.

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Демонстрації проти правих радикалів почалися в Німеччині близько трьох тижнів тому, після публікації видання Correctiv про таємну зустріч за участю неонацистів і представників правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), на якій обговорювалася можливість виселення з Німеччини біженців та інших іноземців.

Після цієї публікації у ФРН піднялася хвиля протестів проти правих екстремістів і розгорілася дискусія про можливість заборони АдН.

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