У Берліні понад 150 тисяч людей протестували проти АдН

У Берліні понад 150 тисяч людей протестували проти АдН3 лютого 2024 р.
Протести проти правоекстремізму та правопопулістської партії "Альтернативи для Німеччини" (АдН) у ФРН не вщухають уже три тижні. У суботу, 3 лютого, по всій Німеччині знову проходять численні демонстрації. У Берліні понад 150 тисяч людей зібралися на мітинг на підтримку зміцнення демократії.
За даними столичної поліції, для демонстрантів звільнили кілька вулиць, а також галявину перед будівлею Бундестагу. Люди утворюють живий ланцюг навколо неї під гаслом: "Ми - брандмауер". За словами організаторів, заклик до демонстрації підписали понад 1300 організацій.
Акції по всій Німеччині
За даними влади, близько 30 тисяч людей зібралися у Фрайбурзі, щоб висловити протест проти правого екстремізму. Понад 300 організацій закликали до демонстрації.
За словами організаторів, близько 30 тисяч людей також зібралися на Театральній площі в Дрездені.
У Майнці поліція оцінила кількість учасників у трохи менше 10 тисяч.
Мітинги на підтримку демократії та проти правого екстремізму також розпочалися у багатьох інших містах Німеччини.
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Протести в Німеччині спровокувала ідея "реміграції"
Приводом для протестів стала участь представників АдН у зустрічі правих екстремістів, про яку на початку січня повідомило видання Correctiv. Учасники обговорювали ідею так званої "реміграції" - примусу мільйонів іноземців і громадян Німеччини з міграційним корінням залишити країну.
На тлі цього по всій Німеччині відбуваються мітинги проти правого екстремізму та АдН. Також у країні розгорілися дебати про заборону "Альтернативи для Німеччини", якій на федеральному рівні висунута підозра в екстремізмі.