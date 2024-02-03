У Берліні понад 150 тисяч людей протестували проти АдН

Протести проти правоекстремізму та партії "Альтернатива для Німеччини" не вщухають уже три тижні. 3 лютого мітинги на підтримку демократії та проти правого екстремізму тривають у Берліні й в інших містах Німеччини.

Протести проти правоекстремізму та правопопулістської партії "Альтернативи для Німеччини" (АдН) у ФРН не вщухають уже три тижні. У суботу, 3 лютого, по всій Німеччині знову проходять численні демонстрації. У Берліні понад 150 тисяч людей зібралися на мітинг на підтримку зміцнення демократії.

За даними столичної поліції, для демонстрантів звільнили кілька вулиць, а також галявину перед будівлею Бундестагу. Люди утворюють живий ланцюг навколо неї під гаслом: "Ми - брандмауер". За словами організаторів, заклик до демонстрації підписали понад 1300 організацій.

Акції по всій Німеччині

За даними влади, близько 30 тисяч людей зібралися у Фрайбурзі, щоб висловити протест проти правого екстремізму. Понад 300 організацій закликали до демонстрації.

За словами організаторів, близько 30 тисяч людей також зібралися на Театральній площі в Дрездені.

У Майнці поліція оцінила кількість учасників у трохи менше 10 тисяч.

Мітинги на підтримку демократії та проти правого екстремізму також розпочалися у багатьох інших містах Німеччини.

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Протести в Німеччині спровокувала ідея "реміграції"

Приводом для протестів стала участь представників АдН у зустрічі правих екстремістів, про яку на початку січня повідомило видання Correctiv. Учасники обговорювали ідею так званої "реміграції" - примусу мільйонів іноземців і громадян Німеччини з міграційним корінням залишити країну.

На тлі цього по всій Німеччині відбуваються мітинги проти правого екстремізму та АдН. Також у країні розгорілися дебати про заборону "Альтернативи для Німеччини", якій на федеральному рівні висунута підозра в екстремізмі.