300 тисяч знову вийшли проти "Альтернативи для Німеччини"

По всій Німеччині у неділю, за даними поліції, мітингувати вийшли понад 300 тисяч людей. За три дні на демонстрації, за підрахунками організаторів, вийшли більше 1,4 мільйона людей у близько 100 містах.

Понад 300 тисяч людей в Німеччині у неділю, 21 січня, вийшли на мітинги проти ультраправих сил і правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

У центрі німецької столиці Берліні на демонстрацію зібралося близько 100 тисяч людей, згідно з даними поліції, які наводить регіональна телерадіокомпанія Rundfunk Berlin-Brandenburg.

У Мюнхені організатори та поліція очікували близько 25 тисяч учасників і були дуже здивовані реальною кількістю демонстрантів - учетверо вищою. Організатори вирішили скасувати захід з міркувань безпеки через переповненість вулиць, коли натовп перевищив 80 тисяч. У поліції нарахували 100 тисяч людей, які вийшли на акції в місті, пишуть міжнародні агентства AP і AFP.

У Кельні, за оцінками організаторів, протестувати вийшли 70 тисяч людей, у тому числі низка відомих місцевих музикантів. Місцева поліція назвала оцінку кількості людей реалістичною.

У Бремені, за оцінками поліції, на мітинг прийшли від 35 до 40 тисяч людей. Їх підтримав, зокрема, футбольний клуб Бундесліги "Вердер Бремен", повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

Протести пройшли ще в кількох містах Німеччини. Люди несли плакати та банери, у яких "АдН" порівнювали з нацистами та відкидали антимігрантську риторику партії. Серед написів були гасла "Ні терпимості до нетерпимості", "Всі разом проти фашизму", "АдН - кошмар для Німеччини" тощо.

Президент ФРН звернувся до протестувальників з подякою

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) подякував сотням тисяч людей, які приєдналися до протестів за їхню відданість демократії. "Ці люди додають нам усім мужності. Вони захищають нашу республіку та нашу конституцію від її ворогів. Вони захищають нашу людяність", - сказав він у відеозверненні з Берліна в неділю.

Штайнмаєр зазначив, що на вулиці вийшли різні групи людей, "але у них усіх є одна спільна риса: вони зараз виступають проти людиноненависництва та правого екстремізму, вони хочуть жити разом вільно та мирно в майбутньому".

Він наголосив, що Німеччині зараз потрібна згуртованість усіх демократів. "Незалежно від того, чи живуть вони в селі чи в місті, молоді чи старі, з історією міграції чи без неї. Майбутнє нашої демократії залежить не від гучності її опонентів, а від сили тих, хто захищає демократію. Давайте покажемо, що разом ми сильніші", - сказав він.

Протести в Німеччині спровокувала ідея "реміграції"

Приводом для протестів стала участь представників "АдН" у зустрічі правих екстремістів, про яку на початку січня повідомило видання Correctiv. На ній також були присутні члени консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - найбільшої опозиційної партії. Учасники обговорювали ідею так званої "реміграції" - примусу мільйонів іноземців і громадян Німеччини з міграційним корінням залишити країну.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у п'ятницю назвав реміграцію "атакою на демократію". "Я кажу це абсолютно чітко і суворо: праві екстремісти атакують нашу демократію", - заявив він.

На тлі цього по всій Німеччині вже понад тиждень відбуваються мітинги проти правого екстремізму та "АдН". Також у країні розгорілися дебати про заборону "АдН", якій на федеральному рівні висунута підозра в екстремізмі.

Нагадаємо, що в суботу, 20 січня, щонайменше 300 тисяч людей в Німеччині протестували проти ультраправих і "АдН". Загалом на вихідних, з вечора п'ятниці до вечора неділі, протести пройшли у близько 100 німецьких містах. За підрахунками організаторів Campact і Fridays for Future, на вулиці вийшли понад 1,4 мільйона людей.