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ПолітикаЄвропа

Фон дер Ляєн вдруге балотуватиметься на посаду очільниці ЄК

Дар'я Нинько
19 лютого 2024 р.

Правління ХДС підтримало кандидатуру фон дер Ляєн по посаду очільниці Єврокомісії під час виборів до Європарламенту. "Ми повинні захищатися від розколів зсередини та ззовні", - заявила політикиня.

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Урсула фон дер Ляєн на полях Мюнхенської безпекової конференції
Урсула фон дер Ляєн на полях Мюнхенської безпекової конференціїФото: Matthias Schrader/AP/picture alliance

Чинна очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у понеділок, 19 лютого, оголосила, що балотуватиметься на цю посаду на другий термін, пообіцявши захищати блок від сил, які прагнуть його розділити, повідомляє AFP.

"Ми повинні захищатися від розколів зсередини та ззовні. Я впевнена, що у нас є сили для цього, і це завдання, яке я поставила перед собою", - сказала вона в Берліні після зустрічі з членами правління консервативної партії "Християнсько-демократичний Союз" (ХДС), яку вона представляє. 

Під час зустрічі партійне керівництво одноголосно вирішило підтримати кандидатуру фон дер Ляєн на посаду очільниці Єврокомісії наступного скликання. "Я ухвалюю дуже свідоме і добре зважене рішення. Я хотіла б балотуватися на другий термін і дуже вдячна ХДС за те, що вони сьогодні висунули мене головним кандидатом від ЄНП", - цитує слова фон дер Ляєн Reuters.

Її кандидатуру підтримав і голова сестринського до ХДС "Християнсько-соціального союзу" (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder). "Вона продемонструвала сильне лідерство протягом останніх п'яти років і добре провела Європу через кризи. ХСС буде рішуче підтримувати її", - наголосив він.

Очікується, що надалі кандидатуру політикині мають схвалити на з'їзді загальноєвропейської правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП), який відбудеться в березні в Бухаресті.

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Перша жінка на чолі ЄК

65-річна фон дер Ляєн, яка дотримується консервативної політики, у 2019 році стала першою жінкою-очільницею виконавчого органу ЄС. Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, ЄНП в ЄС зараз має найбільшу підтримку, тому кандидат від цієї політсили на посаду голови ЄК має високі шанси її посісти. 

У разі перемоги фон дер Ляєн почне свій другий термін на посаді у той час, коли Європа зосереджена на питанні, як зміцнити свою безпеку на тлі війни РФ проти України і реальних шансів на повернення колишнього президента США Дональда Трампа до Білого дому, зазначає Reuters.

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Лідери 27 країн-членів ЄС оберуть президента Єврокомісії після виборів до Європарламенту в червні. На цю посаду обирають кандидата з групи, яка посіла перше місце на виборах до ЄС. 

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