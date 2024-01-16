Фон дер Ляєн: Київ потребує достатніх обсягів озброєнь

Україна може вистояти у війні проти РФ лише за допомогою Заходу, вважає глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Між тим ЗМІ повідомили про проведення ЄС аудиту військової допомоги Україні.

Президентка Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликала західні країни не послаблювати в цьому році фінансової та військової підтримки України. Відповідну заяву фон дер Ляєн зробила у вівторок, 16 січня, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в швейцарському Давосі, повідомляє інформагенція dpa.

Ну думку очільниці Єврокомісії, Україна може вистояти у війні проти Росії лише за допомогою Заходу, тож Києву необхідно мати змогу і надалі розраховувати на фінансову допомогу в цьому році. Крім того, Україна також потребує достатніх обсягів зброї, щоб мати змогу відновити свою територіальну цілісність.

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У цей же день під час зустрічі на полях ВЕФ фон дер Ляєн і президент України Володимир Зеленський домовилися про початок скринінгу українського законодавства в межах переговорів щодо членства України в ЄС.

ЄС проводить аудит військової допомоги Україні

Тим часом Європейська служба зовнішніх зв'язків (EEAS) проводить аудит озброєнь, переданих країнами ЄС Києву після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомило 16 січня британське ділове видання Financial Times з посиланням на трьох європейських дипломатів.

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За словами одного зі співрозмовників видання, перевірка спиратиметься на"матеріали, надані державами-членами у відповідь на запити EEAS". Подібна вимога Брюсселя вже зустріла опір з боку деяких країн, які не бажають надавати повні дані, зазначив дипломат. Служба планує представити свої висновки перед самітом ЄС, що відбудеться 1 лютого.

Шольц зажадав порівняти обсяги військової допомоги Україні від країн ЄС

Рішенню про проведення аудиту передувала заява канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), який минулого тижня зажадав підрахунку й порівняння обсягів військових поставок європейських країн Києву.

"Поставки зброї для України, заплановані на цей час більшістю держав-членів ЄС, в будь-якому разі занадто незначні", - заявив Шольц після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом в Берліні 8 січня. Найпізніше до саміту ЄС 1 лютого "ми повинні отримати якомога точніше уявлення про те, який конкретний внесок внесуть наші європейські партнери на підтримку України в цьому році", сказав глава німецького уряду.

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Його коментарі перегукуються з аналогічними зауваженнями офіційних осіб з інших країн ЄС щодо масштабів військового постачання, обіцяних Україні союзниками, зазначає FT.

Допомога Німеччини Україні перевищила 17 мільярдів євро

Як повідомлялося, Німеччина посідає друге місце у світі за обсягами військової допомоги Україні після США. За даними Кільського Інституту світової економіки, до кінця жовтня 2023 року Берлін надав Києву військової підтримки на суму більш ніж 17 мільярдів євро. Це вп'ятеро більше, ніж надала Данія - другий за обсягами допомоги донор серед країн ЄС.

Військова допомога Вашингтона Києву з початку повномасштабного російського вторгнення склала майже 44 мільярди євро в перерахунку, підрахували аналітики.