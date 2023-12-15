ЄС проведе новий саміт для виділення грошей Україні

Проведення нового саміту ЄС щодо фінансування України на початку 2024 року анонсували Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляєн. Остання пообіцяла напрацювати "альтернативне рішення" на випадок подальшого блокування Угорщиною.

На початку 2024 року лідери країн Європейського Союзу зберуться на новий саміт, щоб вирішити питання подальшої фінансової допомоги Україні, яке заблокував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель у п'ятницю, 15 грудня, наприкінці дводенної зустрічі лідерів ЄС.

"Я впевнений і оптимістично налаштований, що ми зможемо виконати нашу обіцянку підтримати Україну фінансовими засобами", - цитує його агенція Reuters. Мішель зауважив, що наразі на це погодилися 26 з 27 держав-членів Євросоюзу.

ЄС шукає альтернативне рішення в обхід Угорщини

Такі плани підтвердила і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), зазначивши, що до цього часу працюватиме над тим, аби в ЄС було "альтернативне рішення", якщо знов не вдасться досягнути одностайності в питанні допомоги Україні.

Своєю чергою міністерство закордонних справ України привітало досягнення на саміті ЄС "принципового рішення" про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. "Це чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться. Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування", - зазначили в МЗС.

Ключові рішення саміту ЄС

На зустрічі лідерів Євросоюзу 14-15 грудня в Брюсселі, попри опір Угорщини, схвалили рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС.

Також ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти Росії.

Втім, Орбан заблокував виділення Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

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