ЄС проведе новий саміт для виділення грошей Україні
На початку 2024 року лідери країн Європейського Союзу зберуться на новий саміт, щоб вирішити питання подальшої фінансової допомоги Україні, яке заблокував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель у п'ятницю, 15 грудня, наприкінці дводенної зустрічі лідерів ЄС.
"Я впевнений і оптимістично налаштований, що ми зможемо виконати нашу обіцянку підтримати Україну фінансовими засобами", - цитує його агенція Reuters. Мішель зауважив, що наразі на це погодилися 26 з 27 держав-членів Євросоюзу.
ЄС шукає альтернативне рішення в обхід Угорщини
Такі плани підтвердила і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), зазначивши, що до цього часу працюватиме над тим, аби в ЄС було "альтернативне рішення", якщо знов не вдасться досягнути одностайності в питанні допомоги Україні.
Своєю чергою міністерство закордонних справ України привітало досягнення на саміті ЄС "принципового рішення" про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. "Це чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться. Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування", - зазначили в МЗС.
Ключові рішення саміту ЄС
На зустрічі лідерів Євросоюзу 14-15 грудня в Брюсселі, попри опір Угорщини, схвалили рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС.
Також ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти Росії.
Втім, Орбан заблокував виділення Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
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