Саміт ЄС: Орбан ветував 50 мільярдів євро допомоги Україні

Євросоюз не зміг погодити виділення макрофінансової допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро до 2027 року. Проти цього виступила "одна країна", заявив за підсумками засідання країн-лідерів ЄС у ніч на п'ятницю, 15 грудня, голова Європейської ради Шарль Мішель. За даними AFP, вето на виділення коштів наклала Угорщина.

Угорський прем'єр Віктор Орбан підтвердив ці твердження публікацією в соцмережі X. Він написав, що "підсумком нічної зміни" стало вето на виділення грошей Києву і вето на огляд Багаторічної фінансової програми ЄС, яка і передбачала надання допомоги Україні.

"Ми повернемося до цього питання наступного року в Європейській раді після відповідної підготовки", - написав Орбан. При цьому наступне чергове засідання Євроради має відбутися в березні 2024 року, але у разі необхідності ЄС може скликати й позачергові саміти для вирішення невідкладних питань.

ЄС раніше розморозив кошти для Угорщини

Угорщина перешкоджає спробам ЄС виділити макрофінансову допомогу Києву з червня, коли про цю ідею заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Згідно з планом ЄК, до 2027 року 33 мільярди євро буде виділено Києву у вигляді кредитів, ще 17 мільярдів євро - у вигляді грантів.

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Орбан вимагав як звіту від українського керівництва про витрати допомоги, наданої до цього Україні, так і розблокування для Угорщини належних їй коштів Євросоюзу - їх Брюссель заморозив через сумніви в незалежності угорської судової системи. Напередодні початку саміту в Брюсселі для Угорщини було розблоковано 10 мільярдів із цих коштів.

Крім того, Орбан звинувачує українську владу у високому рівні корумпованості. За повідомленнями ЗМІ, він написав кілька листів Мішелю з вимогою не виносити на порядок денний саміту питання про виділення коштів Києву і про членство України в ЄС. Водночас від голосування з останнього питання Орбан утримався, покинувши зал засідання.

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До цього політичний радник прем'єр-міністра Угорщини заявляв, що Будапешт готовий зняти вето із запропонованого Єврокомісією пакету підтримки України на суму 50 мільярдів євро, якщо ЄС розморозить усі належні Угорщині кошти (близько 30 мільярдів євро). При цьому він зазначив, що Будапешт, як і раніше, виступає проти чотирирічного плану допомоги Києву і волів би, щоб ЄС запропонував Україні фінансування на один рік без змін у бюджеті.