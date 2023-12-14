Вступ України в ЄС: ретируватися Орбану запропонував Шольц

Надати прем'єру Угорщини Віктору Орбану можливість ухилитися від голосування за старт перемовин про членство України в ЄС без шкоди рішенню придумав канцлер Німеччини Олаф Шольц, розповіли DW дипломатичні джерела.

Вихід з глухого кута, у який завела лідерів Європейського Союзу позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо членства України в ЄС, знайшов канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Про це DW повідомили кілька джерел у дипломатичних колах Євросоюзу ввечері четверга, 14 грудня.

Під час ухвалення рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС Орбан вийшов із зали і таким чином не наклав на нього своє вето. Оскільки рішення не було заблоковане жодним з членів ЄС, воно вважається законним, пояснив журналістам один із високопоставлених європейських чиновників.

За його словами, "Орбан ненадовго відлучився з залу в заздалегідь обумовленому й конструктивному порядку". Ідея про те, щоб угорський прем'єр залишив зал засідань саміту, поки інші лідери схвалюють початок переговорів про вступ України, походила від Шольца, повідомили DW дипломати у Брюсселі. Вони наголосили, що Орбан знав, що саме станеться, поки його не буде.

Сам Орбан після цього опублікував у Facebook відео, в якому заявив, що утримався від голосування, оскільки не хотів брати участі в "поганому рішенні". Ще вранці, прибувши на саміт, він казав, що "немає причин вести переговори про членство України зараз", оскільки вона не виконала всі сім умов, висунутих Європейською Комісією. Раніше Орбан називав Україну найкорумпованішою країною в світі та вимагав зняти теми України з порядку денного саміту ЄС.

Напередодні саміту Єврокомісія розморозила 10 мільярдів євро для Угорщини- частину заблокованих раніше коштів через сумніви в незалежності угорської судової системи. Водночас у Орбана наполягали, що Угорщина готова зняти свої вето щодо України, якщо ЄС розморозить їй всі гроші.

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