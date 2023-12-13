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ЄС перед самітом розморозив Угорщині 10 мільярдів євро

Олександр Куницький
13 грудня 2023 р.

Рішення відкрити для Угорщини частину заблокованих коштів ухвалили напередодні саміту, на якому обговорюватимуть допомогу Україні та її вступ до Євросоюзу.

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Єврокомісія розблокувала частину коштів для Угорщини
Єврокомісія розблокувала частину коштів для УгорщиниФото: DW

Європейська Комісія (ЄК) - виконавчий орган Європейського Союзу (ЄС) - розблокувала в середу, 13 грудня, доступ Угорщини до 10 мільярдів євро, заморожених через порушення країною принципу верховенства права.

Як зазначається в пресрелізі ЄК, рішення ухвалили після того, як угорська влада погодила законодавчі ініціативи для зміцнення незалежності судової системи. "Комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, яких зобов'язалася вжити", - йдеться у повідомленні. Водночас у ЄК пообіцяли стежити за втіленням законодавчих змін в Угорщині, і знову заблокувати кошти у разі невиконання зобов'язань.

При цьому у ЄК наголосили, що Угорщина не усунула всі порушення, зокрема в сферах державних закупівель, прокуратури, боротьби з корупцією. Тому три програми з бюджетом у 6,3 мільярда євро залишаються призупиненими. Загалом фінансування, яке залишається заблокованим для Угорщини, становить близько 21 мільярда євро.

Як зауважує агенція Associated Press, рішення Єврокомісії виглядає як спроба вплинути на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана перед самітом ЄС 14-15 грудня, який погрожує заблокувати на ньому початок офіційних переговорів про вступ України в ЄС і ветувати виділення їй 50 мільярдів євро.

Раніше політичний радник Орбана казав в інтерв'ю Bloomberg, що Угорщина готова зняти вето, якщо ЄС розморозить їй всі кошти.

Рішення на саміті ЄС потребують одностайної підтримки всіх 27 членів блоку.

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Єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро для Угорщини

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