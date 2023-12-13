ЄС перед самітом розморозив Угорщині 10 мільярдів євро

Рішення відкрити для Угорщини частину заблокованих коштів ухвалили напередодні саміту, на якому обговорюватимуть допомогу Україні та її вступ до Євросоюзу.

Європейська Комісія (ЄК) - виконавчий орган Європейського Союзу (ЄС) - розблокувала в середу, 13 грудня, доступ Угорщини до 10 мільярдів євро, заморожених через порушення країною принципу верховенства права.

Як зазначається в пресрелізі ЄК , рішення ухвалили після того, як угорська влада погодила законодавчі ініціативи для зміцнення незалежності судової системи. "Комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, яких зобов'язалася вжити", - йдеться у повідомленні. Водночас у ЄК пообіцяли стежити за втіленням законодавчих змін в Угорщині, і знову заблокувати кошти у разі невиконання зобов'язань.

При цьому у ЄК наголосили, що Угорщина не усунула всі порушення, зокрема в сферах державних закупівель, прокуратури, боротьби з корупцією. Тому три програми з бюджетом у 6,3 мільярда євро залишаються призупиненими. Загалом фінансування, яке залишається заблокованим для Угорщини, становить близько 21 мільярда євро.

Як зауважує агенція Associated Press, рішення Єврокомісії виглядає як спроба вплинути на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана перед самітом ЄС 14-15 грудня, який погрожує заблокувати на ньому початок офіційних переговорів про вступ України в ЄС і ветувати виділення їй 50 мільярдів євро.

Раніше політичний радник Орбана казав в інтерв'ю Bloomberg, що Угорщина готова зняти вето, якщо ЄС розморозить їй всі кошти.

Рішення на саміті ЄС потребують одностайної підтримки всіх 27 членів блоку.

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