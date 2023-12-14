Переговори про вступ України в ЄС розпочнуться 18 грудня

Після "зеленого світла" від саміту лідерів у Брюсселі Євросоюз готовий почати з Україною переговори про членство вже в понеділок.

Європейський Союз розпочне з Україною офіційні переговори про її членство в ЄС у понеділок, 18 грудня.

Про це під час засідання Європейської Ради в Брюсселі у четвер, 14 грудня, повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кро.

За годину до цього на саміті Євросоюзу лідери країн, що входять до нього, схвалили рекомендацію Європейської Комісії щодо початку переговорів про вступ України в ЄС.

Такі рішення мають ухвалюватись одноголосно, однак під час голосування прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали.

Де Кро пояснив, що це - не накладення вето. "Тож це рішення є зобов'язуючим для 27 країн. Такі правила гри, всі їх знають", - сказав він. За його словами, Орбан "дуже добре знав про ухвалене рішення", тож, оскільки його не заблокував жоден із членів, воно вважається законним.

Сам Орбан опублікував у Facebook відео, в якому заявив, що утримався від голосування, бо не хотів брати участі в "поганому рішенні". Де Кро щодо цього зазначив: "Якщо ви погодилися з цим рішенням, що і зробили 27 країн у цьому залі, ви не повинні потім говорити: "У мене інша думка з цього приводу" (...) Після цього варто тримати рота закритим". Бельгійський прем'єр додав, що йому "не варто було цього казати" та пішов.

Лідери країн ЄС продовжують обговорювати тему довгострокового бюджету Євросоюзу, до якого хочуть внести і макрофінансову допомогу Україні на 50 мільярдів євро, проти чого Орбан також виступає. Саміт триватиме щонайменше до вечора 15 грудня.