Орбан: Угорщина зможе зупинити вступ України до ЄС пізніше

Прем'єр Угорщини Орбан вважає початок переговорів про вступ України до ЄС "поганим рішенням", яке у разі чого може призупинити угорський парламент.

Угорщина зможе призупинити процес вступу України до Європейського Союзу пізніше, якщо це буде необхідно, оскільки ЄС ухвалив "погане рішення", коли вирішив почати переговори про членство з Україною. Про це в ефірі угорського державного радіо у п'ятницю, 15 грудня, заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан, передає Reuters.

За його словами, він не хотів підтримувати цього рішення, тому і покинув залу, де відбувалося засідання Європейської ради. Це був єдиний спосіб досягти необхідної одностайності між главами держав і урядів ЄС.

"Це погане рішення. Угорщина не несе за це відповідальності, ми можемо призупинити цей процес пізніше, і якщо буде потрібно, ми натиснемо на гальма, і остаточне рішення буде ухвалено парламентом Угорщини", - попередив він.

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Крім цього, він прокоментував своє рішення накласти вето на пакет допомоги Україні та пояснив, що зробив це, щоб "переконатися, що Угорщина отримає потрібні кошти з бюджету ЄС".

"Я завжди казав, що якщо хтось хоче змінити бюджет - а вони цього хочуть - то це чудова можливість для Угорщини дати зрозуміти, що вона повинна отримати те, на що має право. Не половину чи чверть", - сказав Орбан.

Європейська Комісія розблокувала в середу, 13 грудня, доступ Угорщини до 10 мільярдів євро, заморожених через порушення країною принципу верховенства права. Загалом Брюссель заморозив близько 30 мільярдів євро, призначених Будапешту.

ЄС вирішив розпочати переговори про вступ України

На саміті Європейського Союзу в Брюсселі в четвер, 14 грудня, глави держав і урядів країн-членів ЄС вирішили розпочати офіційні переговори з Україною про її вступ до спільноти.

Рішення на саміті мусили ухвалити одноголосно лідери всіх 27 країн-членів. До останнього проти відкриття переговорів з Україною виступав лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вихід з глухого кута знайшов канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Під час ухвалення рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС Орбан вийшов із зали і таким чином не наклав на нього своє вето. Оскільки рішення не було заблоковане жодним з членів ЄС, воно вважається законним.

Пізніше Орбан написав у Facebook, що не захотів брати участі в ухваленні цього рішення.

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Вето Орбана на допомогу Україні

Попри рішення про початок переговорів, Євросоюз не зміг погодити виділення макрофінансової допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро до 2027 року. Проти цього виступила "одна країна", про що заявив за підсумками засідання країн-лідерів ЄС у ніч на п'ятницю, 15 грудня, голова Європейської ради Шарль Мішель. За даними AFP, вето на виділення коштів наклала Угорщина.

Угорський прем'єр Орбан підтвердив ці твердження публікацією в соцмережі X. Він написав, що "підсумком нічної зміни" стало вето на виділення грошей Києву і вето на огляд Багаторічної фінансової програми ЄС, яка і передбачала надання допомоги Україні.

"Ми повернемося до цього питання наступного року в Європейській раді після відповідної підготовки", - написав Орбан. При цьому наступне чергове засідання Євроради має відбутися в березні 2024 року, але у разі необхідності ЄС може скликати й позачергові саміти для вирішення невідкладних питань.