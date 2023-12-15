Євросоюз погодив 12-й пакет санкцій проти Росії

Лідери Європейського Союзу у ніч на п'ятницю, 15 грудня, під час саміту ЄС у Брюсселі схвалили 12-й пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Як передає агенція dpa, про це повідомила речниця президента Європейської Ради Шарля Мішеля на полях саміту в Брюсселі.

Серед обмежувальних заходів передбачається запровадження з 1 січня поступової заборони на імпорт алмазів із РФ, а також вимога до європейських компаній надавати докази того, що вони дотримуються "цінової стелі" на нафту з РФ, запровадженої країнами Заходу. Також планується торгове обмеження щодо інших товарів та покарання осіб і організацій, які підтримують війну Росії проти України. Угоду мають оформити у п'ятницю, 15 грудня.

"Європейська Рада вітає ухвалення 12-го пакету санкцій", - ідеться у пресрелізі Європейської ради. У ньому також зазначається, що Європейський Союз має намір "ще більше послабити здатність Росії вести агресивну війну" - зокрема, шляхом "подальшого посилення санкцій, а також шляхом їхнього повного та ефективного здійснення і запобігання їхньому обходу". Лідери країн-членів Євросоюзу також "взяли до уваги" пропозиції Єврокомісії щодо використання доходів від заморожених активів РФ у ЄС для підтримки України та її відновлення після російських атак.

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Проти ухвалення документа раніше висловлювалася Австрія. Відень вимагав від Києва виключити австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International із переліку "міжнародних спонсорів війни", який формує Національне актикорупційне бюро України. Раніше цей же перелік ставав приводом для перешкоджання ухваленню попередніх пакетів санкцій ЄС проти РФ Грецією та Угорщиною - вони також вимагали від України виключення своїх компаній зі списку.

Переговори про вступ до ЄС з Києвом та Кишиневом

Раніше в четвер Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо їхнього вступу до Євросоюзу. Крім того, лідери країн-членів Євросоюзу вирішили надати Грузії статус країни-кандидата в члени ЄС.

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Тим часом з Боснією та Герцеговиною, за словами голови Євроради Шарля Мішеля, Брюссель розпочне переговори, "щойно буде досягнуто необхідного ступеня відповідності" цієї країни критеріям членства. Мішель назвав ці рішення "чітким сигналом надії для їхніх народів та для нашого континенту". Тим самим учасники саміту повністю погодились із рекомендаціями з цих питань, які надала раніше Єврокомісія.