Австрія погрожує заблокувати санкції ЄС проти РФ - ЗМІ

Відень обіцяє блокувати нові європейські санкції проти Росії до виключення австрійського Raiffeisen Bank International з українського списку "міжнародних спонсорів війни".

Влада Австрії заблокує нові санкції Європейського Союзу проти Росії, якщо Україна не вилучить австрійський банк Raiffeisen Bank International (RBI) зі списку "міжнародних спонсорів війни", пише в четвер, 14 грудня, агенція Reuters із посиланням на двох анонімних співрозмовників.

Попри те, що Австрія публічно підтримує Україну, джерела агентства заявили, що вона не бажає повністю розривати зв'язки з Росією та вважає, що відносини все ще можна відновити.

Raiffeisen Bank International - у списку "спонсорів війни"

Українське Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло Raiffeisen Bank International до переліку "міжнародних спонсорів війни" 23 березня. Причиною стало продовження роботи банку в Росії та фактичне визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".

"Надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини. До того ж, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну "спеціальною військовою операцією", - йдеться в обґрунтуванні.

Raiffeisen працює в РФ з 1996 року та входить до переліку системно значущих російських банків. Він є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські суб'єкти господарювання здійснюють операції в доларах і євро. Таким чином банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками, наголошують в НАЗК.

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Слідом за Угорщиною

Нагадаємо, раніше Україна призупинила статус "спонсора війни" для угорського банку OTP , оскільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокував військову допомогу ЄС для України та нові європейські санкції проти РФ.

Список "спонсорів війни" не передбачає жодних обмежень, мета та завдання НАЗК - репутаційний тиск на компанії.

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