ЄЦБ посилив тиск на Raiffeisen через бізнес у Росії

ЄЦБ наполягає на створенні банком Raiffeisen плану виходу з бізнесу в Росії, але не вимагає негайно піти з російського ринку, пише Reuters.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) посилює тиск на австрійський банківський конгломерат Raiffeisen Bank International (RBI) у зв'язку з його бізнесом у Росії, повідомляє в п'ятницю, 24 березня, агентство Reuters із посиланням на п'ять обізнаних джерел.

За даними співрозмовників агенції, ЄЦБ не вимагає від банку негайно піти з російського ринку, але наполягає на створенні плану виходу з бізнесу в РФ і управління ризиками. Один з інсайдерів зазначив, що план може включати продаж або закриття дочірнього банку в Москві. Тим часом RBI не демонструє наміру робити це, зазначають джерела Reuters.

Коментуючи ситуацію, представниця ЄЦБ заявила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України центробанк "попросив банки продовжувати уважно стежити за бізнесом у РФ і в ідеалі скоротити та згорнути його, наскільки це можливо". За її словами, це стосується всіх установ.

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Агентство зазначає, що навіть через рік після російського вторгнення в Україну Raiffeisen не ухвалив жодного рішення щодо високоприбуткового, але спірного російського бізнесу. У відповідь на запит Reuters представниця RBI повторила те, що банк говорив з цього питання протягом останнього року: розглядаються всі варіанти розвитку російського бізнесу, включаючи ретельно продуманий вихід.

"Коли ми оголосили свою оцінку, ми очікували, що процес займе деякий час. Керівництво концерну RBI прискорює перевірку, беручи до уваги інтереси всіх зацікавлених сторін", - сказала вона. Пріоритетом представниця австрійського банку назвала збереження цілісності та фінансової стабільності концерну, а також дотримання зобов'язань щодо працівників і клієнтів на ринках, де працює банк.

Минулого тижня стало відомо, що перевірку RBI почало Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США. Банк повідомив агентству Reuters, що в січні отримав запит від OFAC із проханням "роз'яснити платіжний бізнес і пов'язані з ним процеси, які підтримує RBI, у світлі останніх подій, пов'язаних із Росією та Україною".

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