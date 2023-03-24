  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank InternationalФото: Weingartner-Foto/CHROMORANGE/picture alliance
ЕкономікаЄвропа

ЄЦБ посилив тиск на Raiffeisen через бізнес у Росії

Євген Жуков
11 хв. тому

ЄЦБ наполягає на створенні банком Raiffeisen плану виходу з бізнесу в Росії, але не вимагає негайно піти з російського ринку, пише Reuters.

https://p.dw.com/p/4PE6V

Європейський центральний банк (ЄЦБ) посилює тиск на австрійський банківський конгломерат Raiffeisen Bank International (RBI) у зв'язку з його бізнесом у Росії, повідомляє в п'ятницю, 24 березня, агентство Reuters із посиланням на п'ять обізнаних джерел.

За даними співрозмовників агенції, ЄЦБ не вимагає від банку негайно піти з російського ринку, але наполягає на створенні плану виходу з бізнесу в РФ і управління ризиками. Один з інсайдерів зазначив, що план може включати продаж або закриття дочірнього банку в Москві. Тим часом RBI не демонструє наміру робити це, зазначають джерела Reuters.

Коментуючи ситуацію, представниця ЄЦБ заявила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України центробанк "попросив банки продовжувати уважно стежити за бізнесом у РФ і в ідеалі скоротити та згорнути його, наскільки це можливо". За її словами, це стосується всіх установ.

Читайте також: НБУ вимагає, щоб міжнародні банки вийшли з РФ

Агентство зазначає, що навіть через рік після російського вторгнення в Україну Raiffeisen не ухвалив жодного рішення щодо високоприбуткового, але спірного російського бізнесу. У відповідь на запит Reuters представниця RBI повторила те, що банк говорив з цього питання протягом останнього року: розглядаються всі варіанти розвитку російського бізнесу, включаючи ретельно продуманий вихід.

"Коли ми оголосили свою оцінку, ми очікували, що процес займе деякий час. Керівництво концерну RBI прискорює перевірку, беручи до уваги інтереси всіх зацікавлених сторін", - сказала вона. Пріоритетом представниця австрійського банку назвала збереження цілісності та фінансової стабільності концерну, а також дотримання зобов'язань щодо працівників і клієнтів на ринках, де працює банк.

Минулого тижня стало відомо, що перевірку RBI почало Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США. Банк повідомив агентству Reuters, що в січні отримав запит від OFAC із проханням "роз'яснити платіжний бізнес і пов'язані з ним процеси, які підтримує RBI, у світлі останніх подій, пов'язаних із Росією та Україною".

Читайте також: Голова МЗС Австрії: Розірвати усі зв'язки з Росією неможливо

Канцлер Австрії у Києві заявив про підтримку України

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Вбиті росіянами цивільні в Бучі, весна 2022 року

90 відсотків затриманих РФ цивільних зазнали катувань - ООН

Конфлікти5 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ukraine | Charkiw Region

Медзаклади в окупації: госпіталь замість пологового будинку

Медзаклади в окупації: госпіталь замість пологового будинку

Конфлікти8 год. тому
Парламент Угорщини в Будапешті

Інтеграція України до НАТО і ЄС: угорська проблема лишається

Інтеграція України до НАТО і ЄС: угорська проблема лишається

Політика4 год. тому
Британський танк Challenger

Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Конфлікти9 год. тому
Відновлене виробництво Рубіжанської панчішної мануфактури у Львові

Відновлення бізнесу після евакуації. Історії успіху

Відновлення бізнесу після евакуації. Історії успіху

Економіка9 год. тому
external

Хліб для ЗСУ і прифронтових сіл від... інклюзивної пекарні

Хліб для ЗСУ і прифронтових сіл від... інклюзивної пекарні

Суспільство9 год. тому05:35 хв.
У війні РФ проти України літера Z стала символом російської військової агресії

Від Z до свастики: заборонені символи в Німеччині

Від Z до свастики: заборонені символи в Німеччині

Закон і право10 год. тому
На головну сторінку