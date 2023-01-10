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Кредитна картка російського банкуФото: Kirill Kukhmar/ITAR-TASS/IMAGO
ПолітикаУкраїна

НБУ вимагає, щоб міжнародні банки вийшли з РФ

Євгенія Наконечна
29 хв. тому

Національний банк України звернувся до Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole з закликом припинити діяльність на території Росії.

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Міжнародні банки повинні нарешті реалізувати свої заяви та вийти з російського ринку, висловлює свою позицію Національни банк України. Як ідеться в опублікованій на сайті НБУ заяві, на одинадцятому місяці війни Росії проти України НБУ констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення міжнародними фінансовими установами остаточних рішень щодо виходу з російського ринку.

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"НБУ неодноразово звертався та проводив зустрічі з міжнародною фінансовою спільнотою, закликаючи банківський та страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території РФ та Білорусі. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводилися зустрічі з керівництвом та акціонерами вказаних груп, у межах яких НБУ вкотре отримав запевнення, що вони "продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в Росії, включно з варіантами виходу з цього ринку", - зазначає НБУ.

"Міжнародні банки повинні нарешті реалізувати рішучі заяви, зроблені майже рік тому, та вийти із ринку зануреної по лікті в кров українців Росії. Дотичність поважних європейських компаній до економіки країни-терориста - отруйна. Війна - це час обирати між прибутком та гідністю", - наводяться у заяві слова головм НБУ Андрія Пишного.

НБУ також висловив солідарність з позицією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який заявив: "Міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців". У листопаді Міністерство закордонних справ України опублікувало пост з переліком міжнародних компаній, які продовжують свою діяльність в РФ.

 

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