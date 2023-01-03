НБУ у 2022 зібрав на потреби оборони 23,5 мільярда гривень

Із зібраних Нацбанком грошей найбільші суми були перераховані на потреби міністерства оборони, Держспецзв'язку і Нацполіції України.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

На спеціальний рахунок, який Національний банк України відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого, протягом 2022 року було зібрано понад 23,5 мільярда гривень в еквіваленті, повідомила у вівторок, 3 січня, пресслужба НБУ.

Гроші надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти, зокрема, з США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та інших країн. Загалом з-за кордону надійшло майже 7,9 мільярда гривень в еквіваленті.

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Загалом Національний банк у 2022 році перерахував на потреби оборони понад 22,3 мільярда гривень. Найбільші суми були перераховані на потреби міністерства оборони - 14,7 мільярда гривень, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації - понад 3,8 мільярда гривень, Національної поліції - 1,65 мільярда гривень, Національної гвардії - 0,99 мільярда гривень, Державної прикордонної служби - 0,98 мільярда гривень.

Станом на 2 січня 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить понад 1,1 мільярда гривень.

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Майже мільярд на гуманітарку

На рахунок міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей минулого року, було зібрано понад 920 мільйонів гривень в еквіваленті, з них близько половини - в іноземній валюті. Станом на 2 січня залишок коштів на рахунку становив понад 74 мільйона гривень.

Розпорядник рахунку - міністерство соціальної політики України - вже перерахувало з нього понад 845 мільйонів гривень для надання гуманітарної допомоги постраждалим від повномасштабної агресії Росії проти України.

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