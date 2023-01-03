НБУ у 2022 зібрав на потреби оборони 23,5 мільярда гривень
Степан Смишляєв
2 год. тому
Із зібраних Нацбанком грошей найбільші суми були перераховані на потреби міністерства оборони, Держспецзв'язку і Нацполіції України.
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На спеціальний рахунок, який Національний банк України відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого, протягом 2022 року було зібрано понад 23,5 мільярда гривень в еквіваленті, повідомила у вівторок, 3 січня, пресслужба НБУ.
Гроші надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти, зокрема, з США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та інших країн. Загалом з-за кордону надійшло майже 7,9 мільярда гривень в еквіваленті.
Загалом Національний банк у 2022 році перерахував на потреби оборони понад 22,3 мільярда гривень. Найбільші суми були перераховані на потреби міністерства оборони - 14,7 мільярда гривень, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації - понад 3,8 мільярда гривень, Національної поліції - 1,65 мільярда гривень, Національної гвардії - 0,99 мільярда гривень, Державної прикордонної служби - 0,98 мільярда гривень.
Станом на 2 січня 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить понад 1,1 мільярда гривень.
На рахунок міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей минулого року, було зібрано понад 920 мільйонів гривень в еквіваленті, з них близько половини - в іноземній валюті. Станом на 2 січня залишок коштів на рахунку становив понад 74 мільйона гривень.
Розпорядник рахунку - міністерство соціальної політики України - вже перерахувало з нього понад 845 мільйонів гривень для надання гуманітарної допомоги постраждалим від повномасштабної агресії Росії проти України.