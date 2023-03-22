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Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ вважає, що Європа не може повністю розірвати зв'язки з РосієюФото: Lisa Leutner/AP Photo/picture alliance
ПолітикаАвстрія

Голова МЗС Австрії: Розірвати усі зв'язки з Росією неможливо

Євген Жуков | Степан Смишляєв
1 год. тому

Європа не зможе розірвати усі зв'язки з РФ, оскільки та залишається "найбільшим сусідом", вважає Александер Шалленберґ. Він також стверджує, що з Росії пішли менше 10 відсотків західних компаній.

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Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) вважає, що Європа не може повністю розірвати зв'язки з РФ. "Думати, що Росії більше не буде і ми можемо розійтись в усіх сферах, - це омана", - сказав він в інтерв'ю Reuters, оприлюдненому у середу, 22 березня.

На підтримку своєї думки міністр навів приклад російських культурних діячів, таких як письменник Федір Достоєвський і композитор Петро Чайковський, які, за його словами, "залишаються частиною європейської культури".

"Вона (Росія. - Ред.) й надалі залишатиметься нашим найбільшим сусідом. Вона залишатиметься другою за величиною ядерною державою у світі", - аргументував Шалленберґ. Водночас він зауважив, що Австрія хоче послабити зв’язки з РФ, але це "не може статися миттєво".

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Шалленберґ: 91 відсоток західних компаній все ще в Росії

Міністр також виступив на захист австрійського банку Raiffeisen Bank International (RBI), перевірку якого проводить мінфін США через його діяльність у Росії. "Я думаю, тут не треба впадати в крайнощі. Тільки дев'ять відсотків західних компаній пішли з Росії, а 91 відсоток все ще перебувають там і роблять те, що в даній ситуації є сенс: вичікують", - зазначив він.

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Шалленберґ назвав дії американської влади "абсолютно законними", наголосивши на важливості того, щоб усі австрійські компанії беззастережно дотримувалися санкцій ЄС. Він вважає, що і RBI їх дотримуватиметься.

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