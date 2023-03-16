Німецьку компанію оштрафували за порушення санкцій проти РФ

У Німеччині оштрафували на 1,3 мільйона євро компанію, яка продала в Росію гідравлічний молот, використаний під час будівництва Кримського мосту, повідомили в середу, 15 березня, на сайті німецької програми новин Tagesschau . Як уточнюється в повідомленні, підприємство, що базується у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини, порушило таким чином санкції Європейського Союзу проти РФ.

За даними прокуратури, яка висунула обвинувачення проти німецької компанії, що залишилася неназваною, вона не тільки поставила техніку, за допомогою якої можна забивати палі для зведення конструкцій, а й направила до місця будівництва свого працівника, який проводив техсупровід гідравлічного молота.

Будівництво Кримського мосту

Будівництво мосту з російського Краснодара до українського Криму через Керченську протоку розпочалося 2016 року після того, як в 2014 році Росія анексувала територію півострова. Міст завдовжки 19 кілометрів був побудований структурами, що належать російському підприємцю Аркадію Ротенбергу, близькому до президента РФ Володимира Путіна. Автомобільний рух через міст відкрили в травні 2018 року, залізничне сполучення - в 2020 році. Загальна вартість проєкту становила щонайменше 229 мільярдів рублів або приблизно 3,2 мільярда євро в перерахунку.

Після того як міст відкрили, європейська зовнішньополітична служба EEAS заявила, що Москва побудувала його без дозволу Києва, що є черговим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Економічні санкції ЄС у зв'язку з анексією Криму запровадили влітку 2014 року.

Ще в лютому 2018 року Київ направив до Постійної палати міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, в якому поскаржився, зокрема, на зведення мосту та спричинене ним обмеження навігації в протоці.

Вибух на Кримському мосту

Уранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух, унаслідок якого обвалилися два прольоти, призначені для автомобільного руху.

Незабаром після вибуху Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання підозрюваних в організації "диверсії", відповідальність за яку поклали на Головне управління розвідки України. Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не причетний до вибуху.

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