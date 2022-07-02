 Держміністерка ФРН вважає хибним бойкотувати російську культуру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2022

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Новини

Держміністерка ФРН вважає хибним бойкотувати російську культуру

"Часто саме російські митці й мисткині намагаються зберегти останній простір свободи", - наголосила Клаудія Рот.

Клаудіа Рот

Клаудіа Рот (фото з архіву)

Державна міністерка з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот (Claudia Roth) закликає зберігати відкритість щодо російської культури, попри війну РФ проти України. "Є значна невизначеність, як поводитися з російською культурою, - визнала вона в інтерв'ю німецькій газеті Augsburger Allgemeine, опублікованому в суботу, 2 липня. - Я гадаю, що бойкот - це абсолютно неправильно, бо часто саме російські митці й мисткині намагаються зберегти останній простір свободи".

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Водночас Рот зазначила, що існує "така велика російська культура - чи то музика, чи то література". "Я не дозволю Путіну відібрати у мене Чехова", - заявила вона.

Важливість незалежних ЗМІ

Німецька урядовиця нагадала слова сучасного німецького письменника Владіміра Камінера (Wladimir Kaminer), який за походженням є напівросіянином і напівукраїнцем, що пропаганда, котру зараз проводить російська влада - це "один з найнебезпечніших видів зброї, який взагалі існує". Фейки, брехня й дезінформація призводять до того, що люди втрачають довіру до інформації як такої, пояснила посадовиця. "Ми страшенно недооцінили, яка це отрута для демократії", - наголосила Рот. "Тим важливіше усвідомлювати, що збагачує нашу демократію. Це стосується і четвертого стовпа демократії - незалежних ЗМІ. Ми перебуваємо у процесі зміцнення цієї системи. Тож маємо зробити все, щоб демократія не була ослаблена", - сказала вона.

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Посадовиця згадала й українців, сказавши, що вони "почуваються європейцями" й "ведуть боротьбу за свободу та демократичні права, які ми сприймаємо як належне".

Клаудія Рот - одна з небагатьох німецьких урядовиць і політикинь, яка відвідала Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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