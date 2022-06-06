Держміністерка ФРН Клаудія Рот прибула до Одеси

Державна міністерка ФРН з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот (Claudia Roth) у понеділок, 6 червня, прибула до Одеси з дводенним візитом. Рот, яка представляє в уряді партію "Союз-90"/Зелені - перша представниця федерального уряду Німеччини, яка відвідала це портове місто з початку повномасштабної війни Росії проти України. Політикиня перебуває в Одесі на запрошення міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

"Ми хочемо продемонструвати, що ми - тут, хочемо показати, як культура стає об'єктом нападу", - зазначила перед початком візиту Клаудія Рот, яку цитує агентство dpa. У рамках візиту передбачено її зустрічі з головою Одеської обласної військової адміністрації Максимом Марченком і мером міста Геннадієм Трухановим. Держміністерка також має відвідати Одеську кіностудію, Одеську державну філармонію, Одеський національний академічний театр опери та балету та Одеську національну наукову бібліотеку.

"В Одесі видно, що означає, коли культура свідомо знищується", - переконана Клаудія Рот. На її думку, знищення мистецтва та культури також є зброєю. "Війна проти культури - це також війна проти демократії, - зазначила вона. - Коли культура знищена, демократія більше не має голосу".

Клаудія Рот у супроводі мера Одеси Геннадія Труханова

Рот виступає на захист українських митців і культурних цінностей

Клаудія Рот раніше вже неодноразово виступала на захист українських митців, які знайшли притулок у Німеччині, а також на підтримку українських культурних установ.

Ще 21 березня стало відомо, що уряд Німеччини створив мережу інституцій, націлену на захист культурних цінностей в Україні. Як пояснила Клаудія Рот, ініціатива спрямована на збір, координацію та міжнародне поширення інформації про загрози культурі, а також про потребу у допомозі та пропозиціях її надання.

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За словами Рот, українські культурні цінності перебувають під загрозою знищення, а разом із ними й культурна спадщина Європи. Центральним органом мережі стане Німецький Національний Комітет Міжнародної ради музеїв (ICOM). Серед організацій, що з нею співпрацюють - Німецька національна бібліотека, Федеральний архів і Німецька комісія ЮНЕСКО.

Клаудія Рот розмовляє з одеситкою на вулиці міста

Згадуючи ЮНЕСКО, німецька урядовиця також пообіцяла підтримку з боку уряду ФРН заяви Одеси на отримання статусу об'єкта світової культурної спадщини. Від себе вона також пообіцяла докласти зусиль, щоб переконати колег за посадою з інших країн у необхідності надання Одесі цього статусу.

Хто ще з політиків ФРН побував останніми тижнями в Україні

Першою з німецьких високопосадовців, котрі відвідали Україну під час війни, стала голова німецького Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas). До Києва прибували голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та голова об'єднаної фракції німецьких консерваторів Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock), а наприкінці травня - міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Свенья Шульце (Svenja Schulze).

На відміну від інших глав західних держав та урядів, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) досі утримувався від відвідин України. Це рішення стало реакцією на те, що українська сторона спочатку відкинула візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) до Києва. На цю мить розбіжності щодо цього вважаються вирішеними.

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