 Лідер ХДС Фрідріх Мерц зустрівся з Зеленським і Кличком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2022

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Новини

Лідер ХДС Фрідріх Мерц зустрівся з Зеленським і Кличком

Лідер ХДС Мерц заявив, що вражений побаченими руйнуваннями в Ірпені. Під час візиту до Києва він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та мером української столиці Віталієм Кличком.

Фрідріх Мерц під час відвідин Ірпеня

Фрідріх Мерц під час відвідин Ірпеня

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) зустрівся у Києві в вівторок, 3 травня, із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова лідера німецької опозиції з главою української держави тривала близько години, зазначив речник ХДС. Зустріч відбулася в офіційній резиденції Зеленського. Сама зустріч Мерца та українського президента не планувалася.

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Згодом у своєму Twitter Мерц подякував Зеленському за гостинний прийом, а також "атмосферні та змістовно вкрай добрі перемовини", зазначивши в дописі, що Німеччина підтримує Україну та її мужній народ.

Утім, про зміст своєї годинної розмови з президентом Володимиром Зеленським Мерц не став говорити публічно. Німецький опозиціонер закликав також канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) прибути до Києва й провести перемовини з українськими посадовцями. На думку Мерца, такі перемовини "не можна" проводити телефоном чи в режимі відеоконференції, а лише "особисто".

Вражений від побаченого в Ірпені

Перед цим лідер німецької опозиції відвідав звільнене від російських загарбників місто Ірпінь, а також провів зустріч з мером Києва Віталієм Кличком. Побачивши руйнування в Ірпіні, Мерц не зміг приховати емоцій. "Я був і залишаюся абсолютно шокований, побачене не виходить із голови", - заявив Мерц увечері вівторка після розмови з мером української столиці Віталієм Кличком, цитує інформагенція dpa.

За його словами, в Ірпені він бачив зруйновані культурні центри, дитячі садки та лікарні, і що війна ведеться і проти цивільного населення. "Таке не можна дивитися просто по телевізору, це треба побачити на власні очі, щоб усвідомити весь трагізм таких нападів", - сказав лідер опозиції ФРН. За його словами, Німеччина має допомогти у відновленні Ірпеня.

Мерц також вкотре заявив, що підтримує постачання зброї Києву та надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

Програмою візиту німецького опозиційного політика були передбачені також зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

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